Полицейский приехал на место смерти человека и составил поддельный документ об этом

Бюро внутренней безопасности (IDB) направило в прокуратуру дело для возбуждения уголовного процесса в отношении должностного лица Рижского регионального управления Государственной полиции за подделку документов.
В ходе досудебного расследования IDB выяснило, что на место, где была констатирована смерть человека, был вызван сотрудник Госполиции, в обязанности которого входило обеспечение общественной безопасности и порядка.
Сотрудник Госполиции, прибыв на место происшествия, совершил процессуальные действия и составил протокол, включив в него ложные сведения, тем самым дополнив материалы уголовного производства фальшивым документом.
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