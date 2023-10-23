Видео ⟩ Oryx: ударами ATACMS уничтожено не менее девяти российских вертолетов в Бердянске и Луганске

Представитель проекта Oryx Якуб Яновский опубликовал свои данные в микроблоге X (Twitter). Так, в результате ударов были уничтожены семь вертолетов Ка-52 Alligator и два вертолета Ми-8. Еще 15 вертолетов - восемь Ка-52 и семь Ми-8 - получили повреждения.

"Учитывайте, что вертолеты, помеченные как неремонтопригодные, в настоящее время числятся просто поврежденными, чтобы исключить возможность ошибки", - добавил он.

17 октября российская армия заявила, что Украина обстреляла ракетами дальнего действия военные аэродромы в оккупированных Бердянске и Луганске. Военные корреспонденты и блогеры "Z" сообщили о значительных потерях российских войск.

When Thousands of M74 Bomblets From ATACMS Missiles Fired by Ukraine Struck Berdyansk Helicopter Base. It Looks Amazing pic.twitter.com/mndQjt9BDb — Herman Moore (@HermanM50891526) October 19, 2023

A very toasty Russian-occupied Berdyansk airfield post Ukrainian ATACMS strike last night.



Several Russian helicopters can be seen cooking off. pic.twitter.com/VY2ROK6ooq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 17, 2023

❗As a result of #ATACMS strike on the airfield in #Berdyansk, on October 17, 2023, Major Sergei Petrovich Korolenko, the senior engineer of the aviation service of the 696 research & instructor helicopter regiment of the 344 SCC & Retraining of Flight Personnel was KIA pic.twitter.com/ekq3iBXeto — АЗОВ South (@Azovsouth) October 22, 2023

Позже в ВСУ проинформировали, что была проведена операция DRAGONFLY, и сообщили об уничтожении девяти вертолетов, спецтехники, пусковой установки ПВО и склада боеприпасов.