Общие налоговые задолженности Латвии выросли до 856,5 млн евро

В том числе задолженности перед основным государственным бюджетом составили 398,696 млн евро (на 1,1% больше, чем в начале сентября), задолженности перед бюджетами самоуправлений - 290,089 млн евро (на 1,3% меньше), задолженности по взносам социального страхования - 167,686 млн евро (на 2,5% больше).

Текущие задолженности, по которым рассчитаны штрафы за просрочку, составляли 63,1% общей суммы задолженности, или 540,406 млн евро.

Не подлежащими взысканию были признаны долги в размере 2,457 млн евро, которые накопились у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации. Подлежащими взысканию были признаны долги в размере 537,948 млн евро, в том числе подлежащими реальному взысканию - 287,454 млн евро, не подлежащими реальному взысканию - 287,442 млн евро.

Отсрочка по срокам погашения на 1 октября была предоставлена по задолженностям на сумму 85,02 млн евро, что на 39,8% меньше, чем в начале года.

Сумма приостановленных долгов, по которым прекращен расчет штрафных санкций, в начале октября составляла 231,046 млн евро - это долги предприятий, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2023 года общая задолженность по налогам в Латвии составляла 876,776 млн евро.