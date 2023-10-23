В ночь на воскресенье Латвия переходит на зимнее время

Принимая во внимание, что Европейский союз еще не достиг общего видения о новых условиях относительно перевода часов два раза в год, в настоящее время утвержденный ранее порядок все еще в силе - летнее время в Латвии действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

Поэтому в следующем году, 31 марта 2024 года, снова произойдет переход на летнее время, которое будет действовать до 27 октября.

Переход на летнее время и обратно в Латвии определен постановлением Кабинета министров от 26 октября 2010 года "О переходе на летнее время". В свою очередь, переход на летнее время в ЕС определяется директивой Европейского парламента и Совета от 19 января 2001 года о правилах относительно летнего времени. Директива определяет начало и конец летнего времени едино для всех стран-членов ЕС.

Вопрос о необходимости пересмотра действующей процедуры перевода часов в Европе поднимался еще в 2018 году, однако в настоящее время активные дискуссии по этому вопросу в Еврокомиссии были прерваны из-за других приоритетов, по словам Министерства экономики.

Летнее время было впервые введено в Латвии в 1981 году. С 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября.