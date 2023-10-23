Армия Израиля сообщила об ударах по более чем 300 объектам ХАМАС

Израильские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 320 целям на территории сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля утром 23 октября, пишет "Медуза".
צה"ל תקף ביממה האחרונה למעלה מ-320 מטרות ברחבי רצועת עזה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 23, 2023
ביממה האחרונה צה"ל המשיך לתקוף בעוצמה תשתיות טרור ומטרות צבאיות בשטח רצועת עזה >> pic.twitter.com/PjffLcwX7b
Были уничтожены цели, которые могли угрожать подразделениям ЦАХАЛ.
Также удары были нанесены по десяткам оперативных командных центров, в некоторых их которых укрывались боевики, ХАМАС и "Исламского джихада", также наблюдательным пунктам террористов.
Reuters со ссылкой на палестинские СМИ сообщает о погибших и раненых в результате ударов по сектору Газа, но не приводит пока сводные данные о жертвах.
По данным палестинских источников, в ходе рейда ЦАХАЛ в лагерь беженцев на Западному берегу реки Иордан были убиты два человека. Официально Армия обороны Израиля операцию на этой палестинской территории пока не комментировала.
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