Армия Израиля сообщила об ударах по более чем 300 объектам ХАМАС

צה"ל תקף ביממה האחרונה למעלה מ-320 מטרות ברחבי רצועת עזה.



ביממה האחרונה צה"ל המשיך לתקוף בעוצמה תשתיות טרור ומטרות צבאיות בשטח רצועת עזה >> pic.twitter.com/PjffLcwX7b — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 23, 2023

Были уничтожены цели, которые могли угрожать подразделениям ЦАХАЛ.

Также удары были нанесены по десяткам оперативных командных центров, в некоторых их которых укрывались боевики, ХАМАС и "Исламского джихада", также наблюдательным пунктам террористов.

Reuters со ссылкой на палестинские СМИ сообщает о погибших и раненых в результате ударов по сектору Газа, но не приводит пока сводные данные о жертвах.

По данным палестинских источников, в ходе рейда ЦАХАЛ в лагерь беженцев на Западному берегу реки Иордан были убиты два человека. Официально Армия обороны Израиля операцию на этой палестинской территории пока не комментировала.