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Армия Израиля сообщила об ударах по более чем 300 объектам ХАМАС

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Армия обороны Израиля заявила об ударах по более чем 300 объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля заявила об ударах по более чем 300 объектам ХАМАС Фото: Reuters/ScanPix

Израильские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 320 целям на территории сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля утром 23 октября, пишет "Медуза".

Были уничтожены цели, которые могли угрожать подразделениям ЦАХАЛ.

Также удары были нанесены по десяткам оперативных командных центров, в некоторых их которых укрывались боевики, ХАМАС и "Исламского джихада", также наблюдательным пунктам террористов.

Reuters со ссылкой на палестинские СМИ сообщает о погибших и раненых в результате ударов по сектору Газа, но не приводит пока сводные данные о жертвах.

По данным палестинских источников, в ходе рейда ЦАХАЛ в лагерь беженцев на Западному берегу реки Иордан были убиты два человека. Официально Армия обороны Израиля операцию на этой палестинской территории пока не комментировала.

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