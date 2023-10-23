Посвященную Porsche и Анатолю Лапиньшу выставку в Риге посетили почти 20 тысяч человек

Выставку, посвященную 75-летию немецкого производителя спортивных автомобилей Porsche и его главному дизайнеру, уроженцу Риги Анатолю Лапиньшу, посетили почти 20 тысяч человек, сообщил член правления официального представителя автопроизводителя Baltijas Sporta Auto Иварс Норвелис.
Выставка "По дороге мечты. Porsche и история Анатоля Лапиньша: латыш, который заставил свиней летать", проходила в Рижском Мотор-музее с 22 сентября по 15 октября.
На выставке были представлены автомобили, дизайн которых был разработан под руководством Анатоля Лапиньша. Главной ее звездой стал гоночный автомобиль Ле-Мана 1971 года Porsche 917/20, или "Розовая свинья". Идея его уникальной ливреи – розового цвета с разметкой как на свиной туше – принадлежала именно Анатолю Лапиньшу.
Этот и еще два автомобиля – 928 GTS Wiedeking Editon и 911 Carrera 2.7 – были доставлены в Ригу из музея Porsche в Штутгарте и уже отправились назад на место своей постоянной экспозиции. Также из Германии были привезены модели концепт-каров в масштабе 1:5, сделанные Лапиньшем и командой, и его спортивная куртка, которую он надевал на гонку в Ле-Мане в 1969 году.
"У компании было всего четыре главных дизайнера, и один из них – Анатоль Лапиньш, который в 1969 году перешел в Porsche из Opel. В начале своей карьеры в Porsche он полностью преобразовал и модернизировал департамент дизайна автопроизводителя. И по сей день в основе любого нового дизайна Porsche лежит философия Лапиньша, согласно которой на первом месте стоит форма, затем функциональность, а потом уже все остальное", – говорит Норвелис.
На выставке у посетителей была возможность увидеть автомобили в контексте человеческой истории, и одновременно Porsche Latvija стремилась поднять национальную гордость Латвии и вдохновить молодежь и всех жителей страны. "Юбилейный слоган Porsche – "По дороге мечты", и мы считаем, что история жизни Анатоля Лапиньша в значительной степени воплощает эту идею – будучи военным беженцем, он целеустремленно шел к своей мечте и стал дизайнером автомобилей", – сказал Норвелис.
В экспозицию символически была включена и модель 356, с которой началась история успеха Porsche, а также были представлены автомобили из коллекции членов Латвийского клуба старинных автомобилей – 924 Martini Edition, 911T, 944 Turbo, 964 и 968.
"После прекрасной выставки, посвященной Porsche и Анатолю Лапиньшу, мы, сотрудники Рижского Мотор-музея, испытываем благодарность и гордость. Впечатляющие 20 000 посетителей не только подтверждают привлекательность и значимость дизайна Лапиньша, но и подчеркивают место Риги на автомобильной карте мира", – говорит директор Рижского Мотор-музея Агрис Шмитс.
Он добавил, что выставка стала чем-то большим, а не только возможностью увидеть автомобили. "Это была встреча энтузиастов, историков и просто любознательных людей, объединенных общей страстью. Мы искренне благодарим всех, кто обеспечил грандиозный успех этой выставки, и будем продолжать радовать наших посетителей и автолюбителей новыми интересными экспозициями", – сказал Шмитс.
Анатоль Лапиньш (1931-2012 гг.) был одним из четырех главных дизайнеров немецкого производителя люксовых спортивных автомобилей Porsche. Он работал в компании с 1969 по 1988 год, и этот период совпал с так называемой эрой transaxle в истории производителя. Под его руководством была создана модель 928, которая в 1976 году получила престижную премию "Европейский автомобиль года" и по сей день остается единственным спортивным автомобилем, удостоенным этой премии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!