Посвященную Porsche и Анатолю Лапиньшу выставку в Риге посетили почти 20 тысяч человек

На выставке у посетителей была возможность увидеть автомобили в контексте человеческой истории, и одновременно Porsche Latvija стремилась поднять национальную гордость Латвии и вдохновить молодежь и всех жителей страны. "Юбилейный слоган Porsche – "По дороге мечты", и мы считаем, что история жизни Анатоля Лапиньша в значительной степени воплощает эту идею – будучи военным беженцем, он целеустремленно шел к своей мечте и стал дизайнером автомобилей", – сказал Норвелис.

В экспозицию символически была включена и модель 356, с которой началась история успеха Porsche, а также были представлены автомобили из коллекции членов Латвийского клуба старинных автомобилей – 924 Martini Edition, 911T, 944 Turbo, 964 и 968.

Фото: Пресс-фото

"После прекрасной выставки, посвященной Porsche и Анатолю Лапиньшу, мы, сотрудники Рижского Мотор-музея, испытываем благодарность и гордость. Впечатляющие 20 000 посетителей не только подтверждают привлекательность и значимость дизайна Лапиньша, но и подчеркивают место Риги на автомобильной карте мира", – говорит директор Рижского Мотор-музея Агрис Шмитс.

Он добавил, что выставка стала чем-то большим, а не только возможностью увидеть автомобили. "Это была встреча энтузиастов, историков и просто любознательных людей, объединенных общей страстью. Мы искренне благодарим всех, кто обеспечил грандиозный успех этой выставки, и будем продолжать радовать наших посетителей и автолюбителей новыми интересными экспозициями", – сказал Шмитс.

Анатоль Лапиньш (1931-2012 гг.) был одним из четырех главных дизайнеров немецкого производителя люксовых спортивных автомобилей Porsche. Он работал в компании с 1969 по 1988 год, и этот период совпал с так называемой эрой transaxle в истории производителя. Под его руководством была создана модель 928, которая в 1976 году получила престижную премию "Европейский автомобиль года" и по сей день остается единственным спортивным автомобилем, удостоенным этой премии.