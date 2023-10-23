Латышский язык является родным для 64,3% населения Латвии в возрасте 18-69 лет, сообщили в Центральном статистическом управлении (ЦСУ) со ссылкой на результаты проведенного в 2022 году исследования "Образование взрослых".
Для 64,3% жителей Латвии латышский язык - родной
Наиболее распространенными родными языками в Латвии являются латышский и русский - 64,3% населения назвали родным языком латышский, 37,7% - русский.
Украинский язык является родным для 1,7%, латгальский - для 1,3% жителей Латвии. В Латгале латгальский язык считают родным 8,4% населения.
Данные опроса показывают, что 62% жителей Латвии в возрасте 18-69 лет общаются дома на латышском языке, 34,6% - на русском. На латгальском языке дома говорят 1,2% жителей, в том числе 8,8% населения Латгале. Другие языки в Латвии не так распространены - на другом языке дома говорят 2,2% жителей.
Данные были получены в 2021-2022 годах путем опроса населения в возрасте 18-69 лет. Объем выборки составил 8764 жителя, на вопросы анкеты ответили 62,7%.
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