Для 64,3% жителей Латвии латышский язык - родной

Данные опроса показывают, что 62% жителей Латвии в возрасте 18-69 лет общаются дома на латышском языке, 34,6% - на русском. На латгальском языке дома говорят 1,2% жителей, в том числе 8,8% населения Латгале. Другие языки в Латвии не так распространены - на другом языке дома говорят 2,2% жителей.