Почти 90% жителей Латвии, для которых латышский язык не родной, могут на нем общаться

Как отмечает статистическое управление, уровень владения языком определялся самими респондентами и варьируется от знания нескольких фраз до почти полного владения. Из жителей, для которых латышский язык является первым иностранным языком, который они знают лучше всего, 35,7% владеют им почти свободно - понимают сложные тексты и гибко его употребляют, 35,8% могут общаться свободно - понимают простые тексты и могут выразить свои мысли простыми словами, 24,3% понимают и используют разговорные фразы, а 4,4% понимают и используют лишь несколько слов и фраз.

Больше всего людей, владеющих латышским языком как вторым, в Курземе (93%) и Риге (92,1%), а меньше всего - в Латгале (82,1%). В Видземе их доля составляет 90,2%, в Земгале - 90,1%, в столичном регионе - 88,4%.

Среди жителей в возрасте 25-34 лет латышским языком владеют 93,4%, а среди 18-24-летних - 92,4%. Наименьшая доля владеющих латышским языком приходится на возрастную группу 65-69 лет - 81,4%.

Среди населения в возрасте 25-64 лет чаще всего дополнительно к родному языку опрошенные владеют русским (91,3%) и английским (64%). По сравнению с 2016 годом доля владеющих английским языком увеличилась на 6,8 процентного пункта.