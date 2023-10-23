Почти 90% жителей Латвии, для которых латышский язык не родной, могут на нем общаться

89,3% жителей Латвии в возрасте 25-64 лет, для которых латышский язык не является родным, могут на нем общаться, сообщили в Центральном статистическом управлении (ЦСУ) со ссылкой на результаты проведенного в 2022 году исследования "Образование взрослых".
Как отмечает статистическое управление, уровень владения языком определялся самими респондентами и варьируется от знания нескольких фраз до почти полного владения. Из жителей, для которых латышский язык является первым иностранным языком, который они знают лучше всего, 35,7% владеют им почти свободно - понимают сложные тексты и гибко его употребляют, 35,8% могут общаться свободно - понимают простые тексты и могут выразить свои мысли простыми словами, 24,3% понимают и используют разговорные фразы, а 4,4% понимают и используют лишь несколько слов и фраз.
Больше всего людей, владеющих латышским языком как вторым, в Курземе (93%) и Риге (92,1%), а меньше всего - в Латгале (82,1%). В Видземе их доля составляет 90,2%, в Земгале - 90,1%, в столичном регионе - 88,4%.
Среди жителей в возрасте 25-34 лет латышским языком владеют 93,4%, а среди 18-24-летних - 92,4%. Наименьшая доля владеющих латышским языком приходится на возрастную группу 65-69 лет - 81,4%.
Среди населения в возрасте 25-64 лет чаще всего дополнительно к родному языку опрошенные владеют русским (91,3%) и английским (64%). По сравнению с 2016 годом доля владеющих английским языком увеличилась на 6,8 процентного пункта.
Свои знания русского языка как лучше всего освоенного иностранного языка высоко оценивают две трети респондентов - 64% владеют им почти полностью, 29% понимают простой текст и могут выразить свои мысли простыми словами, 6% понимают и используют распространенные разговорные выражения, а 0,6% понимают и используют лишь несколько слов и фраз.
Знания английского языка как лучше всего освоенного иностранного языка высоко оценивает почти половина опрошенных - 46%, 40% понимают простой текст и могут выражать мысли простыми словами, 12% понимают и используют наиболее знакомые разговорные выражения, а 3% понимают и используют всего несколько слов и фраз.
Знания немецкого языка как лучше всего освоенного иностранного языка высоко оценивает четверть опрошенных - 25%, треть (34%) понимает простые тексты и может выразить мысли простыми словами, 22% понимают и используют наиболее знакомые разговорные выражения, а 19% понимают и используют лишь несколько слов и фраз.
Данные были получены в 2021-2022 годах путем опроса населения в возрасте 18-69 лет. Объем выборки составил 8764 жителя, на вопросы анкеты ответили 62,7%.
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