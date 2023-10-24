Пасмурный день: синоптики о погоде в среду

Небо будет преимущественно облачным. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный восточный ветер порывами до 8-13 метров в секунду.

В Риге ожидается пасмурный день без осадков. Будет дуть умеренный восточный ветер, температура воздуха поднимется до +4...+5 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в среду в 5 часов утра температура воздуха в стране составила от -1,8 градуса в Зосены до +6,7 градуса в Лиепае и Руцаве.

По данным Latvijas Valsts ceļi, местами в Видземе температура воздуха опустилась до -2 градусов. На наблюдательной станции Валга столбик термометра опустился минимум до -2,6 градуса.