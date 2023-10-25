От -5 до +13: какую погоду ждать в ближайшие дни?

В четверг, 26 октября, и в ночь на пятницу начиная с юга страны местами ожидается небольшой дождь и снег. Дороги станут скользкими, и на большей части территории образуется тонкий слой снега, на юго-востоке снега будет больше.

Будет дуть умеренный восточный ветер, который в пятницу утихнет. Температура воздуха составит -3...+4 градуса, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны.

В выходные дни ожидаются небольшие осадки, хотя в воскресенье с запада может прийти обширная зона дождя. Будет дуть слабый ветер переменных направлений.

В воскресенье ночью столбик термометра на востоке Латвии может опуститься ниже -5 градусов, а вечером в воскресенье в Курземе будет больше +10 градусов.

В начале следующей недели прогнозируется повышение температуры до +9...+13 градусов по всей стране. На следующей неделе временами будут идти дожди, причем осадков ожидается больше, чем на этой неделе.

Галерея: Первый снег в Латвии