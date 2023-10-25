От -5 до +13: какую погоду ждать в ближайшие дни?

В конце этой недели в Латвии сохранится прохладная погода, местами пройдут небольшие дожди и снег, прогнозируют синоптики.
В четверг, 26 октября, и в ночь на пятницу начиная с юга страны местами ожидается небольшой дождь и снег. Дороги станут скользкими, и на большей части территории образуется тонкий слой снега, на юго-востоке снега будет больше.
Будет дуть умеренный восточный ветер, который в пятницу утихнет. Температура воздуха составит -3...+4 градуса, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны.
В выходные дни ожидаются небольшие осадки, хотя в воскресенье с запада может прийти обширная зона дождя. Будет дуть слабый ветер переменных направлений.
В воскресенье ночью столбик термометра на востоке Латвии может опуститься ниже -5 градусов, а вечером в воскресенье в Курземе будет больше +10 градусов.
В начале следующей недели прогнозируется повышение температуры до +9...+13 градусов по всей стране. На следующей неделе временами будут идти дожди, причем осадков ожидается больше, чем на этой неделе.
Галерея: Первый снег в Латвии
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