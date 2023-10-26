Дети подскакивают от ужаса при звуках стрельбы и плачут на руках у родителей. А в нескольких метрах от них лежит безжизненное тело Мааян.

«К счастью у меня неописуемо храбрые дети, — говорит Гали. — Они даже разговаривали с террористами. Уж не знаю, как у них это получилось. Дети спрашивали, почему эти люди здесь, почему они стреляют и убивают. Может быть, именно это и спасло нас?»

«Цачи был совершенно сломлен. Он видел, как погибла его дочь, видел, как пуля попала ей в голову, и она умерла рядом с ним. Его дочь, которая только что справила 18-летие, в доме полно шариков, поздравительных открыток, и вот теперь еще крови».

Цачи приказали подняться, его руки были связаны за спиной проводом. Дети кричали хамасовцам, чтобы они не забирали папу и не убивали его. А потом его увезли.

15-летняя Шэрон, вторая по старшинству дочь Гали, которая была в Тель-Авиве во время нападения, старается успокоить мать, которая рассказывает о трагедии.

Шэрон смогла поговорить с отцом по телефону прямо во время нападения боевиков. «Шэрон, у нас беда, я перезвоню позже, я люблю тебя», — успел сказать Цачи и повесил трубку. Это был их последний разговор. Гали запомнила и последние слова, которые она сказала мужу.