Почему в России почти не растет число противников войны с Украиной

В ответ Гудков сказал, что вопрос о жертвах все еще не влияет на настроения россиян, поскольку "в России полностью запрещены любые новости о российских потерях на войне". Социолог напомнил, что за все время войны в РФ только дважды официально сообщалось о потерях, но эти данные, по его оценке, "не имели ничего общего с реальностью".

Кроме того, добавил социолог, пока не оправдались все прогнозы о том, что война приведет к ухудшению экономического положения в России. Война в первый год привела к росту цен на нефть и росту доходов государства и населения. Отрасли экономики, работающие на войну, полностью загружены, и зарплаты в них выросли вдвое за время войны, отметил Лев Гудков.

Он пояснил, что деньги, которые получают мобилизованные россияне или люди, подписывающие контракт на службу в армии, а также выплаты за ранения на фронте (не говоря уже о выплатах за погибших) настолько велики для людей из российской провинции (а именно оттуда большинство мобилизованных и призванных в армию ), что несравнимы с периодом до войны. Таких сумм, по данным социолога, большинство жителей российской провинции никогда не видели и не смогли бы заработать за всю жизнь. И это, уверен Гудков, полностью меняет ситуацию. Поэтому нет протестов и не выражается недовольство, уточнил социолог.