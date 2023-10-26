Видео ⟩ В Беларуси за короткое время задержаны 25 подданных Латвии

Есть серьезные подозрения, что большинство, если не все эти дела имеют политическую подоплеку, сказал министр.

Кариньш призвал жителей Латвии не ездить в Беларусь , поскольку там нет правосудия и в случае каких-либо неприятностей латвийские дипломатические представители не смогут помочь своим соотечественникам.

"У нас сейчас нет дипломатических отношений [с Беларусью], у нас нет влияния, поэтому мы не сможем [помочь]", - сказал министр иностранных дел, добавив, что латвийское общество привыкло к верховенству закона и справедливому суду, а в Беларуси этого нет.