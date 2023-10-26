ФОТО ⟩ "Рига" второй раз в истории выиграла Кубок Латвии

В финальном матче, который прошёл на рижском стадионе "Сконто", "Рига" в послематчевой серии пенальти обыграла команду RFS - 1:1 (пен. 5:3).

"Рига" вышла вперёд в конце первого тайма благодаря голу Дугласа Аурелиу, который застал врасплох голкипера RFS Евгения Неругала. В конце основного времени матча в ворота "Риги" был назначен 11-метровый удар, который на 90+4-й минуте реализовал Янис Икауниекс.

В дополнительное время командам не удалось выявить победителя, а в послематчевой серии пенальти точнее оказались футболисты "Риги". Свой удар с "точки" не смог реализовать Петр Мареш.

"Рига" в четвёртый раз в своей истории играла в финале Кубка Латвии и во второй раз одержала победу. На счету RFS также четыре финала и две победы - в 2019 и 2021 годах.

В этом сезоне обе команды четыре раза встречались в чемпионате Латвии по футболу, все игры завершились вничью - 1:1, 0:0, 2:2 и 0:0. В данный момент "Рига" с 83 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Латвии, а RFS с 80 очками занимает вторую строчку.

Чемпионат Латвии по футболу завершится 11 ноября.