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Россия собирает ракеты, чтобы напасть на критическую инфраструктуру Украины

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Война в Укриане.
Война в Укриане. Фото: Reuters/ScanPix

Россия готовится к масштабным атакам на критическую инфраструктуру, заявила в четверг руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Гуменюк сказала, что в последнее время наблюдалась пауза в использовании ракет H-101 со стороны России. Россия использовала эти ракеты в последних крупных атаках на критическую инфраструктуру.

Это может свидетельствовать о том, что Россия накапливает эти ракеты и готовится к новым атакам, отметила Гуменюк.

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