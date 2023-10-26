Россия готовится к масштабным атакам на критическую инфраструктуру, заявила в четверг руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Россия собирает ракеты, чтобы напасть на критическую инфраструктуру Украины
Гуменюк сказала, что в последнее время наблюдалась пауза в использовании ракет H-101 со стороны России. Россия использовала эти ракеты в последних крупных атаках на критическую инфраструктуру.
Это может свидетельствовать о том, что Россия накапливает эти ракеты и готовится к новым атакам, отметила Гуменюк.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!