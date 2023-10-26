Антиковидный закон утратит силу с 1 января. В силе сохранятся некоторые положения

В то же время в Минздраве отмечают, что после отмены закона об управлении распространением Covid-19 необходимо обеспечить непрерывность работы системы VIVAT (единая сеть вакцинации), поскольку вакцинация против Covid-19 будет по-прежнему важна, особенно осенью, когда ожидается повторение вспышки Covid-19 и вакцинация будет актуальна для лиц из групп риска.

Кроме того, положительный опыт работы этой системы может быть эффективно использован для обеспечения доступности для населения других вакцин, особенно против сезонного гриппа, поэтому данная норма также будет перенесена в закон об эпидемиологической безопасности.

В то же время законом об эпидемиологической безопасности планируется ужесточить регулирование карантинного режима в местах лишения свободы и применять его при любом распространении опасного инфекционного заболевания.

Чтобы не лишать пациентов возможности обращаться за защитой прав пациентов в Государственное агентство лекарств в случаях, когда побочные эффекты вакцины против Covid-19 нанесли тяжелый или умеренный вред здоровью или жизни, Минздрав планирует включить эту норму закона об управлении распространением Covid-19 в закон о защите прав пациентов.