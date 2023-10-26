Антиковидный закон утратит силу с 1 января. В силе сохранятся некоторые положения

Сейм сегодня в окончательном чтении принял закон "О признании утратившим силу закона об управлении распространением инфекции Covid-19". Антиковидный закон утратит силу с 1 января 2024 года.
В окончательном чтении приняты также связанные с антиковидным законом поправки к закону об эпидемиологической безопасности и закону о защите прав пациентов.
Переходные положения закона об управлении распространением Covid-19 предусматривают, что закон действует до тех пор, пока существует угроза эпидемиологической безопасности, связанная с распространением этой инфекции. На данный момент, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже выступила с заявлением об отмене чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в международном масштабе, возникло основание признать закон утратившим силу. Однако, как указывает Минздрав, необходимо обеспечить непрерывное действие отдельных его норм.
Принимая во внимание, что в мире еще есть места, где запрашивается сертификат Covid-19, Минздрав предлагает сохранить возможность для населения Латвии получать такие сертификаты. По этой причине данная норма будет перенесена в закон об эпидемиологической безопасности.
Нормы, касающиеся диагностики и отчетности о случаях заражения Covid-19, также продолжат действовать, чтобы в переходный период не возникло проблем со статистической информацией о Covid-19.
Кроме того, впредь должны применяться нормы, касающиеся вакцинации против Covid-19, поэтому вакцинация в переходный период останется бесплатной для лиц из групп риска.
В то же время в Минздраве отмечают, что после отмены закона об управлении распространением Covid-19 необходимо обеспечить непрерывность работы системы VIVAT (единая сеть вакцинации), поскольку вакцинация против Covid-19 будет по-прежнему важна, особенно осенью, когда ожидается повторение вспышки Covid-19 и вакцинация будет актуальна для лиц из групп риска.
Кроме того, положительный опыт работы этой системы может быть эффективно использован для обеспечения доступности для населения других вакцин, особенно против сезонного гриппа, поэтому данная норма также будет перенесена в закон об эпидемиологической безопасности.
В то же время законом об эпидемиологической безопасности планируется ужесточить регулирование карантинного режима в местах лишения свободы и применять его при любом распространении опасного инфекционного заболевания.
Чтобы не лишать пациентов возможности обращаться за защитой прав пациентов в Государственное агентство лекарств в случаях, когда побочные эффекты вакцины против Covid-19 нанесли тяжелый или умеренный вред здоровью или жизни, Минздрав планирует включить эту норму закона об управлении распространением Covid-19 в закон о защите прав пациентов.
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