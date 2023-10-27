В августе этого года стало известно, что российский танцор на льду Дарио Чиризано образовал дуэт с чешкой Денисой Цимловой. Дуэт просуществовал лишь полтора месяца, и уже 22 сентября пара заявила о прекращении совместной работы.
Дениса Цимлова - чешская фигуристка, которую РФ лишила партнёра в танцах на льду
Чешская фигуристка написала в соцсетях, что их дуэт с россиянином распался по причине того, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не отпустила спортсмена выступать за Чехию.
"Это действительно грустно и сложно для нас, так как мы с нетерпением хотели представить наши программы на соревнованиях. Но, к сожалению, Российская Федерация не отпустила Дарио выступать за Чехию, а также за Италию. Поэтому мы не можем выступать вместе. Это шок для нас. Я буду поддерживать Дарио в его будущем в России, и, конечно, мы остаёмся друзьями. Я же продолжу искать нового партнёра", - написала Цимлова.
Казалось, что Дарио и Дениса нашли альтернативу - переход обоих в сборную Италии. Во-первых, потому что отец Дарио - итальянец. Во-вторых, в Италии работает известный тренер Барбара Фузар-Поли, поверившая в дуэт Цимлова/Чиризано. Но и этот вариант не устроил ФФККР, поэтому фигуристы объявили о прекращении сотрудничества.
"Мы не прощаемся, мы говорим друг другу до встречи, до встречи не в качестве спортивных партнёров, а в качестве хороших друзей", - написал Чиризано в своём Telegram.
Дарио Чиризано - российский фигурист итальянского происхождения. Он чемпион России среди юниоров, победитель этапов юниорского Гран-при в паре с Ириной Хаврониной.
Что касается Цимловой, то девушка перешла в танцы на льду в 2019-м и встала в пару с Вилемом Хлавсой. Новоиспечённый дуэт практически сразу выбился в лидеры своей страны.
Летом 2021-го Цимлова рассталась с партнером. Продолжить карьеру фигуристка она решила с немцем Йоти Полизоакисом, который на тот момент уже четыре года не соревновался. Дуэт также вскоре распался.
Недавно Дениса завершила обучение в Пражской консерватории на отделении танца, а затем отпраздновала юбилей - чешке исполнилось 20 лет.
Денису часто сравнивают с куклой Барби. Забавно, что премьера фильма случилась именно в день рождения фигуристки.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!