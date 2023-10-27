Дениса Цимлова - чешская фигуристка, которую РФ лишила партнёра в танцах на льду

Чешская фигуристка написала в соцсетях, что их дуэт с россиянином распался по причине того, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не отпустила спортсмена выступать за Чехию.

"Это действительно грустно и сложно для нас, так как мы с нетерпением хотели представить наши программы на соревнованиях. Но, к сожалению, Российская Федерация не отпустила Дарио выступать за Чехию, а также за Италию. Поэтому мы не можем выступать вместе. Это шок для нас. Я буду поддерживать Дарио в его будущем в России, и, конечно, мы остаёмся друзьями. Я же продолжу искать нового партнёра", - написала Цимлова.