Главное за 26 октября ⟩ Как Сейм принимает законы, в Беларуси задерживают латвийцев и история еще одного убийства в Роговке

За рубежом:

Владимир Путин лично провел тренировку массированного ядерного удара. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля, пишут зарубежные СМИ.

Как российское общество относится к войне, которую Россия уже более полутора лет ведет против Украины? Почему эта война стала возможной и какие события в новейшей российской истории стали источником того, что РФ при президенте Владимире Путине превратилась в воинствующий тоталитарный режим, рассказал научный руководитель "Левада-центра", социолог Лев Гудков. Он принял участие в подиумной дискуссии "Россия: общество и государство во время войны", которую провел берлинский Сахаровский центр вечером 24 октября.

Россия готовится к масштабным атакам на критическую инфраструктуру, заявила в четверг руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Во время боев с террористами на границе с сектором Газа погибли десятки офицеров полиции, которые несли службу в тот день. Охрана границы – зона ответственности военных, но израильская полиция выполнила в ту страшную субботу свою работу на все сто. Postimees поговорил с полицейским, который спас более 500 человек, которые вместо праздника оказались на войне в своей стране.

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