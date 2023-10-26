Уходящий рабочий день принес нам множество важных событий - в Риге женщину с собакой-поводырем не пустили в ресторан, а RUS TVNET рассказывает еще одну историю убийства в Роговке. Об этих и других новостях четверга, 26 октября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 26 октября ⟩ Как Сейм принимает законы, в Беларуси задерживают латвийцев и история еще одного убийства в Роговке
Новости Латвии:
Любит Сейм принимать непродуманные решения либо вопреки мнению специалистов, либо просто не посоветовавшись с ними. Эта статья - попытка разобраться, с чем же это связано и как от этого уйти.
"В Роговке если уж случилось, то случилось..." - со вздохом говорит Ливия Плавинска, глава Наутренского волостного управления. История с исчезновением и убийством маленькой Юстине Рейниковой - не единственная, которая запятнала кровью имя Роговки, светлой деревни, населенной крестьянами, поэтами, художниками, музыкантами, учителями и другими хорошими людьми. Восемь лет назад в Роговке произошло еще одно страшное убийство.
Государственной полиции удалось найти пропавших в начале октября в Краславском крае женщину и ее трехлетнюю дочь, сообщила Госполиция.
В последнее время в Беларуси были задержаны 25 латвийских подданных, которым предъявлены различные обвинения, рассказал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в программе 900 sekundes телеканала TV3.
Днем в среду, 25 октября, внимание полицейских в Риге привлекли пятеро молодых людей, которые без водительских прав в состоянии алкогольного и наркотического опьянения передвигались на арендованном автомобиле Bolt Drive, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
За рубежом:
Владимир Путин лично провел тренировку массированного ядерного удара. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля, пишут зарубежные СМИ.
Как российское общество относится к войне, которую Россия уже более полутора лет ведет против Украины? Почему эта война стала возможной и какие события в новейшей российской истории стали источником того, что РФ при президенте Владимире Путине превратилась в воинствующий тоталитарный режим, рассказал научный руководитель "Левада-центра", социолог Лев Гудков. Он принял участие в подиумной дискуссии "Россия: общество и государство во время войны", которую провел берлинский Сахаровский центр вечером 24 октября.
Россия готовится к масштабным атакам на критическую инфраструктуру, заявила в четверг руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Во время боев с террористами на границе с сектором Газа погибли десятки офицеров полиции, которые несли службу в тот день. Охрана границы – зона ответственности военных, но израильская полиция выполнила в ту страшную субботу свою работу на все сто. Postimees поговорил с полицейским, который спас более 500 человек, которые вместо праздника оказались на войне в своей стране.
Интересное чтиво:
23 октября Общество собак-поводырей Teodors (Servisa suņu biedrība "Teodors") на своей Facebook-странице разместило рассказ о Лиените, которая возвращалась со своей собакой-поводырем Себастьяном с празднования 10-летия организации и решила пообедать в одном из ресторанов Риги. К сожалению, место для обеда она нашла не сразу...
Школьные каникулы - идеальное время для того, чтобы провести чуть больше времени со своим ребенком. И почему бы не провести его на кухне вместе, знакомя детей с лакомствами из своего детства? Портал Receptes.lv предлагает как простые, так и сложные рецепты, которые мы используем и любим до сих пор!
Футболисты "Риги" стали обладателями Кубка Латвии 2023 года.
"Когда я на сцене, я становлюсь кем-то другим", - эмоционально во время беседы восклицает бас-гитарист групп O'Morales и Thrillybus Владимир Родионов.
В TikTok распространяется видео со странным и даже для многих несправедливым инцидентом на борту самолета.
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