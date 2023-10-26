Пт, 27.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Снег, дождь и гололед: синоптики о погоде в пятницу

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Гололед.
Гололед. Фото: Marko Saarm

В пятницу, 27 октября, в Латвии сохранится облачная погода, во многих регионах ожидаются небольшие осадки - снег и дождь, прогнозируют синоптики.

На юго-востоке страны возможен ледяной дождь. Утром во многих регионах дороги будут скользкими, днем условия движения улучшатся, а к вечеру местами образуется гололед.

Максимальная температура воздуха составит -1...+4 градуса.

В Риге будет облачно, с небольшим снегом и дождем. Температура воздуха не превысит +2 градуса.

Фото: Первый снег в Лиепае

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх