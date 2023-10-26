Снег, дождь и гололед: синоптики о погоде в пятницу

На юго-востоке страны возможен ледяной дождь. Утром во многих регионах дороги будут скользкими, днем условия движения улучшатся, а к вечеру местами образуется гололед.

Максимальная температура воздуха составит -1...+4 градуса.

В Риге будет облачно, с небольшим снегом и дождем. Температура воздуха не превысит +2 градуса.

Фото: Первый снег в Лиепае