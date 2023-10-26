Снег, дождь и гололед: синоптики о погоде в пятницу

В пятницу, 27 октября, в Латвии сохранится облачная погода, во многих регионах ожидаются небольшие осадки - снег и дождь, прогнозируют синоптики.
На юго-востоке страны возможен ледяной дождь. Утром во многих регионах дороги будут скользкими, днем условия движения улучшатся, а к вечеру местами образуется гололед.
Максимальная температура воздуха составит -1...+4 градуса.
В Риге будет облачно, с небольшим снегом и дождем. Температура воздуха не превысит +2 градуса.
Фото: Первый снег в Лиепае
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