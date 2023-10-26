Возле Екабпилса, Даугавпилса и Краславы затруднено движение

В компании отметили, что в окрестностях Екабпилса, Даугавпилса и Краславы идет снег и дороги обледенели, поэтому водителям нужно быть осторожными и выбирать соответствующую скорость и дистанцию движения.

Затруднены условия движения на участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Екабпилса до Даугавпилса и от Даугавпилса до Извалды.

Также затруднены условия движения на автодороге А13 граница с Россией (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) на участке от Шпоги до границы Литвы у Медуми.

❄️🚗Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts autoceļiem Jēkabpils, Daugavpils un Krāslavas apkārtnē. Aicinām autovadītājus būt piesardzīgiem un izvēlēties atbilstošu braukšanas ātrumu un distanci.

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Скользкие участки автодорог покрыли противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействованы 32 единицы техники.