Пт, 27.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Возле Екабпилса, Даугавпилса и Краславы затруднено движение

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Дороги в зимнюю погоду.
Дороги в зимнюю погоду. Фото: Schutterstock.com

Условия движения в четверг затруднены на автодорогах в окрестностях Екабпилса, Даугавпилса и Краславы, сообщили представители Latvijas Valsts ceļi (LVC).

В компании отметили, что в окрестностях Екабпилса, Даугавпилса и Краславы идет снег и дороги обледенели, поэтому водителям нужно быть осторожными и выбирать соответствующую скорость и дистанцию движения.

Затруднены условия движения на участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Екабпилса до Даугавпилса и от Даугавпилса до Извалды.

Также затруднены условия движения на автодороге А13 граница  с Россией (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) на участке от Шпоги до границы Литвы у Медуми.

Скользкие участки автодорог покрыли противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействованы 32 единицы техники.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх