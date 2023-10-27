Стали известны гонорары Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну за бой

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет поединок между британским чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом смешанных единоборств, бывшим чемпионом промоушена UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

На одной из пресс-конференций Тайсон Фьюри заговорил о гонораре за предстоящий поединок, причём о гонораре Нганну: "Все говорили, что он идиот, потому что ушёл из UFC, а теперь вдруг он гений, не так ли? Парень сейчас заработает $ 10 млн".

Свой гонорар Фьюри не назвал, но его бывший соперник Дерек Чисора ранее говорил, что британец заработает $50 млн за этот бой.

На счету 35-летнего Фьюри 33 победы в 34 боях на профессиональном ринге при одной ничьей в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018 году.

37-летний Нганну последний бой в UFC провёл в январе прошлого года, победив единогласным решением судей француза Сирила Гана. После этого он ушёл из промоушена, не договорившись о новом контракте. Нганну в смешанных единоборствах в общей сложности провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.