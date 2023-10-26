Киев: в составе украинской армии создан батальон из граждан РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил информацию о том, что в Вооруженных силах Украины создан батальон из граждан России.
"Действительно, на нашей стороне очень много воюют представителей России, российских меньшинств, которые выступают категорически против режима Путина. И они помогают нам в этой борьбе", - рассказал Данилов в эфире национального телемарафона.
В среду, 25 октября, информационное агентство Bloomberg сообщило, что в рядах украинской армии создан батальон "Сибирь", состоящий исключительно из граждан России - как россиян, так и представителей национальных меньшинств.
По словам чиновника, российские граждане воюют на стороне Украины против режима Путина с первых дней повторного российского вторжения.
"В ближайшее время мы увидим еще не один такой батальон", - уверен Данилов.
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