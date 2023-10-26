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"Надо остаться в одном времени": министр экономики о переводе часов

rus.tvnet.lv
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Часы Laima
Часы Laima Фото: Zane Bitere/LETA

Министр экономики Виктор Валайнис считает, что Латвии нужно оставить в прошлом традицию перехода на летнее и зимнее время. Такое мнение высказал министр в программе "Открытый разговор" на Латвийском радио 4.

"Мы поддерживаем, что надо остаться [в одном времени]. Чтобы не нужно было [переводить часы]. Такая наша позиция на данный момент", - сказал Виктор Валайнис.

При этом министр отметил, что Латвия не может решить этот вопрос в одностороннем порядке, к тому же он не является самым актуальным в рабочей повестке.

"Здесь должен быть один подход всей Европы. Министерство экономики Латвии говорит об этом с другими странами, смотрит - будет эта поддержка или не будет.

Но она есть на европейском уровне. И она есть на столе. Вопрос - как это решится? В Европе, как и в Латвии, видят и плюсы, и минусы. Но, скажу честно, это не первый вопрос в моей рабочей повестке".

Напомним, что летнее время в Латвии завершится в этом году 29 октября в 4 утра, или в ночь с субботы на воскресенье. Часы нужно будет перевести на час назад.

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