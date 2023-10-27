До нападения ХАМАС на Израиль, спровоцировавшего мощную волну израильских ударов по сектору Газа, визиты делегаций хамасовцев в Москву были не редкостью.

В отличие от других стран, в том числе Британии, Россия не признавала ХАМАС террористической организаций. Статус террористической и запрещенной организации есть у «Талибана», однако и это не мешало частым визитам талибов в Москву.

Последний визит ХАМАС состоялся в марте 2023 года, тогда с делегацией встречался тот же замминистра Богданов. «С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку справедливого решения палестинской проблемы на базе соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности», — говорилось в заявлении российского министерства по итогам предыдущей встречи.

ХАМАС однозначно занял сторону России в ее войне с Украиной. Член политбюро Абу Марзук, который, по данным СМИ, снова приехал в Москву, ранее говорил: «Специальная военная операции России на Украине ставит целью положить конец доминированию США в мире, сделать мир многополярным. Это выгодно всем притесняемым народам, в первую очередь палестинскому народу».

Кроме ХАМАС, как говорила на брифинге Захарова, сейчас в Москве находится замглавы МИД Ирана Али Багери Кани, он встречается с заммминистра иностранных дел Михаилом Галузиным.