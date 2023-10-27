Почему отсрочка наземной операции Израиля в Газе выгодна США

Президент Байден заявил, что он этим цифрам «не доверяет».

А представитель Госдепартамента Мэтью Миллер отметил, что Израиль наносит удары по «законным военным целям, встроенным в гражданскую инфраструктуру», добавив, что США пытаются создать безопасные зоны для гражданского населения внутри сектора Газа.

Пока что прогресса в создании безопасных зон не было, но американцы смогли открыть дорогу гуманитарной помощи в сектор Газа через границу с Египтом и продолжают работать над тем, чтобы увеличить ее приток.

«Это как головоломка»

Джо Байден поручил заниматься этими вопросами опытному дипломату Дэвиду Саттерфилду. Он же пытается организовать выезд из Газы палестинцев с иностранными паспортами, в том числе и граждан США.

«Вы можете себе представить, насколько это сложно, — говорит представитель Госдепартамента. — Нам приходится иметь дело с Израилем, Египтом и ХАМАС, а не напрямую и только с ХАМАС».

«Это похоже на головоломку: вам удается собрать один маленький кусочек, но потом возникает очередная проблема, а для того, чтобы эту часть собрать воедино, приходится опять решать тот же вопрос со всеми сторонами», — сказал он.

Главная же проблема состоит в том, что совершенно неясно, что произойдет с этим зарождающимся гуманитарным коридором после начала наземного вторжения. При этом Вашингтон продолжает оказывать давление на Израиль в отношении его стратегии и тактик.