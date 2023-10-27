Конфликт на Ближнем Востоке: энергокризиса в мире пока нет

Ведь в первые дни после кровавого нападения палестинских террористов на гражданское население Израиля были опасения, что в ответ израильская армия начнет масштабную наземную операцию в секторе Газа, а это приведет к тому, что в конфликт вмешается целый ряд арабских стран, особенно Иран как главный спонсор ХАМАС. Были также опасения, что Израиль обвинит в случившемся Иран и при поддержке США нанесет по нему военные удары.

Но ничего такого (пока) не произошло. Израиль не стал начинать большое наземное наступление и ограничивается последовательными точечными ударами по террористам, а другие государства региона поддерживают палестинцев дипломатическими, но не военными средствами. Иран к тому же не стал блокировать Ормузский пролив. Этого обычно больше всего опасаются на мировом нефтяном рынке при любом обострении ситуации в ближневосточном регионе, поскольку в таком случае нефтяные танкеры не смогут выходить из Персидского залива - и мировому рынку будет грозить дефицит топлива.

"У меня нет впечатления, что Иран или другие страны хотят открыто напасть на Израиль. Это снижает вероятность большой эскалации, - заявил в интервью DW еще в середине месяца главный экономист Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer). - На рынке, похоже, разделяют такую оценку, что и видно по умеренной реакции цен на нефть".