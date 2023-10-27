22-летний нападающий НХЛ дисквалифицирован на 41 игру

Игрокам НХЛ не разрешается делать ставки на матчи лиги, но они могут делать ставки на события в других видах спорта. НХЛ сообщает, что не нашла доказательств того, что Пинто сам делал ставки на матчи НХЛ, а газета Ottawa Sun сообщает, что лига констатировала соучастие хоккеиста в нарушении этого правила.

Пинто, 22-летний американский центральный игрок, в настоящее время является ограниченно свободным агентом и не играл в этом сезоне. По данным The Athletic, в этом месяце он тренировался индивидуально в Оттаве в ожидании нового контракта, а затем вернулся домой на Лонг-Айленд.

Пинто был выбран во втором раунде драфта 2019 года и в прошлом сезоне зарекомендовал себя в стартовом составе "Сенаторз". Он принял участие во всех 82 играх регулярного сезона, забив 20 голов и отдав 15 результативных передач.

Возможное возвращение Пинто на поле в этом сезоне находится под вопросом, ведь для того, чтобы он смог сыграть, контракт должен быть заключен до 1 декабря. Его подписание осложняется тем, что дисквалифицированные игроки также учитываются в потолке зарплат команды, к тому же "Сенаторз" не могут нанять его на данный момент даже за минимальную зарплату НХЛ.