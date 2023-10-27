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Регистрация компании в ОАЭ

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Фото: Пресс-фото

Открытие бизнеса в ОАЭ — интересная идея.Возможности, которые ОАЭ предлагают предпринимателям, огромны и прибыльны. Арабские Эмираты имеют дост уп к международным рынкам и тесные партнерские связи со многими странами, способствующие экономическому росту.

Однако, для реализации бизнес-идеи требуется тщательно продуманный план. Предлагаем ознакомиться с рядом аспектов, которые следует учитывать, прежде чем регистрировать компанию в ОАЭ.

Регистрация компаний в ОАЭ: чем страна привлекает инвесторов?

Эмираты уже давно являются магнитом для стартапов, ищущих возможности на Ближнем Востоке. Благодаря своему стратегическому расположению, надежной инфраструктуре и благоприятной для инвесторов политике ОАЭ предлагают среду для роста и расширения бизнеса.

Помимо причин, перечисленных выше, другие преимущества для регистрации международного бизнеса в ОАЭ:

  • Стабильная экономика.
  • Прозрачная система налогообложения.
  • Прогрессивная правовая система.
  • Высококвалифицированный кадровый резерв.
  • Доступ к передовым технологиям.
  • Процветающее бизнес-сообщество, что позволяет установить ценные связи.

Если вы планируете начать международный бизнес, то ОАЭ должны быть в вашем списке потенциальных направлений.

Как открыть компанию в ОАЭ?

Шаги по созданию компании в ОАЭ:

  1. Определение правовой структуры компании (на основе потребностей бизнеса).
  2. Регистрация названия, которое должно быть не похожим на название любой другой зарегистрированной компании.
  3. Подача заявки на первоначальное одобрение. Наличие этого одобрения позволяет инвестору перейти к следующим регистрационным шагам. Однако оно не дает инвестору разрешения заниматься предпринимательской деятельностью.
  4. Составление пакета учредительных документов и подача заявки на регистрацию фирмы в ОАЭ.
  5. Выбор местоположения бизнеса. Все регистрируемые компании обязаны иметь физический адрес в этой стране.
  6. Оплата государственных сборов.
  7. Регистрация в Торгово-промышленной палате.

Пострегистрационными шагами является открытие счета в ОАЭ и получение лицензий и дополнительных разрешений от госорганов, регулирующих определенные виды деятельности.

Регистрация компании в ОАЭ: ориентация по типам юрлиц

ОАЭ быстро превратились в глобальный деловой центр, привлекающий инвесторов со всех уголков мира. Однако ориентироваться в бизнес-среде ОАЭ может быть непросто, особенно когда речь идет о понимании различных типов компаний.

Иностранный инвестор может открыть собственный бизнес в ОАЭ тремя способами:

  • Mainland company.
  • Free Zone company.
  • Offshore company.

Ключевыми различиями между ними будут форма собственности, географические ограничения и налоговые последствия. Регистрация компании в свободной зоне ОАЭ предлагает полный иностранный контроль над бизнесом, в то время как для регистрации материковой компании ОАЭ может потребоваться местный партнер (в определенных отраслях).

В то время как компании фризон ограничены в ведении бизнеса свободными зонами, mainland company UAE могут работать на всей территории ОАЭ. Оффшорным компаниям запрещено вести бизнес в Эмиратах. Кроме того, материковые компании облагаются корпоративным налогом (9% на прибыль свыше 375 тыс. AED). Компания фризон и оффшорные компании уплачивают нулевой корпоративный налог (КПН) в ОАЭ.

Основные налоговые льготы:

  • Одна из самых низких ставок корпоративного налога в мире (всего 9%).
  • Компании, занимающиеся высокотехнологичной деятельностью, могут воспользоваться рядом налоговых льгот, включая освобождение от уплаты КПН в течение пяти лет.
  • Компании, работающие в свободных зонах, могут пользоваться рядом льгот, включая освобождение от корпоративных налогов и таможенных пошлин.

Таким образом, при наличии правильной информации, ресурсов и компетентной помощи, регистрация бизнеса в ОАЭ может предоставить большие шансы на его успех. Понимание налоговых последствий и выгод от открытия бизнеса имеет решающее значение. Профильные специалисты YB Case могут оказать сопровождение в регистрации компании в ОАЭ на каждом этапе процесса.

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