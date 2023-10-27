Регистрация компании в ОАЭ

Открытие бизнеса в ОАЭ — интересная идея.Возможности, которые ОАЭ предлагают предпринимателям, огромны и прибыльны. Арабские Эмираты имеют дост уп к международным рынкам и тесные партнерские связи со многими странами, способствующие экономическому росту.
Однако, для реализации бизнес-идеи требуется тщательно продуманный план. Предлагаем ознакомиться с рядом аспектов, которые следует учитывать, прежде чем регистрировать компанию в ОАЭ.
Регистрация компаний в ОАЭ: чем страна привлекает инвесторов?
Эмираты уже давно являются магнитом для стартапов, ищущих возможности на Ближнем Востоке. Благодаря своему стратегическому расположению, надежной инфраструктуре и благоприятной для инвесторов политике ОАЭ предлагают среду для роста и расширения бизнеса.
Помимо причин, перечисленных выше, другие преимущества для регистрации международного бизнеса в ОАЭ:
- Стабильная экономика.
- Прозрачная система налогообложения.
- Прогрессивная правовая система.
- Высококвалифицированный кадровый резерв.
- Доступ к передовым технологиям.
- Процветающее бизнес-сообщество, что позволяет установить ценные связи.
Если вы планируете начать международный бизнес, то ОАЭ должны быть в вашем списке потенциальных направлений.
Как открыть компанию в ОАЭ?
Шаги по созданию компании в ОАЭ:
- Определение правовой структуры компании (на основе потребностей бизнеса).
- Регистрация названия, которое должно быть не похожим на название любой другой зарегистрированной компании.
- Подача заявки на первоначальное одобрение. Наличие этого одобрения позволяет инвестору перейти к следующим регистрационным шагам. Однако оно не дает инвестору разрешения заниматься предпринимательской деятельностью.
- Составление пакета учредительных документов и подача заявки на регистрацию фирмы в ОАЭ.
- Выбор местоположения бизнеса. Все регистрируемые компании обязаны иметь физический адрес в этой стране.
- Оплата государственных сборов.
- Регистрация в Торгово-промышленной палате.
Пострегистрационными шагами является открытие счета в ОАЭ и получение лицензий и дополнительных разрешений от госорганов, регулирующих определенные виды деятельности.
Регистрация компании в ОАЭ: ориентация по типам юрлиц
ОАЭ быстро превратились в глобальный деловой центр, привлекающий инвесторов со всех уголков мира. Однако ориентироваться в бизнес-среде ОАЭ может быть непросто, особенно когда речь идет о понимании различных типов компаний.
Иностранный инвестор может открыть собственный бизнес в ОАЭ тремя способами:
- Mainland company.
- Free Zone company.
- Offshore company.
Ключевыми различиями между ними будут форма собственности, географические ограничения и налоговые последствия. Регистрация компании в свободной зоне ОАЭ предлагает полный иностранный контроль над бизнесом, в то время как для регистрации материковой компании ОАЭ может потребоваться местный партнер (в определенных отраслях).
В то время как компании фризон ограничены в ведении бизнеса свободными зонами, mainland company UAE могут работать на всей территории ОАЭ. Оффшорным компаниям запрещено вести бизнес в Эмиратах. Кроме того, материковые компании облагаются корпоративным налогом (9% на прибыль свыше 375 тыс. AED). Компания фризон и оффшорные компании уплачивают нулевой корпоративный налог (КПН) в ОАЭ.
Основные налоговые льготы:
- Одна из самых низких ставок корпоративного налога в мире (всего 9%).
- Компании, занимающиеся высокотехнологичной деятельностью, могут воспользоваться рядом налоговых льгот, включая освобождение от уплаты КПН в течение пяти лет.
- Компании, работающие в свободных зонах, могут пользоваться рядом льгот, включая освобождение от корпоративных налогов и таможенных пошлин.
Таким образом, при наличии правильной информации, ресурсов и компетентной помощи, регистрация бизнеса в ОАЭ может предоставить большие шансы на его успех. Понимание налоговых последствий и выгод от открытия бизнеса имеет решающее значение. Профильные специалисты YB Case могут оказать сопровождение в регистрации компании в ОАЭ на каждом этапе процесса.