Пострегистрационными шагами является открытие счета в ОАЭ и получение лицензий и дополнительных разрешений от госорганов, регулирующих определенные виды деятельности.

Регистрация компании в ОАЭ: ориентация по типам юрлиц

ОАЭ быстро превратились в глобальный деловой центр, привлекающий инвесторов со всех уголков мира. Однако ориентироваться в бизнес-среде ОАЭ может быть непросто, особенно когда речь идет о понимании различных типов компаний.

Иностранный инвестор может открыть собственный бизнес в ОАЭ тремя способами:

Mainland company.

Free Zone company.

Offshore company.

Ключевыми различиями между ними будут форма собственности, географические ограничения и налоговые последствия. Регистрация компании в свободной зоне ОАЭ предлагает полный иностранный контроль над бизнесом, в то время как для регистрации материковой компании ОАЭ может потребоваться местный партнер (в определенных отраслях).

В то время как компании фризон ограничены в ведении бизнеса свободными зонами, mainland company UAE могут работать на всей территории ОАЭ. Оффшорным компаниям запрещено вести бизнес в Эмиратах. Кроме того, материковые компании облагаются корпоративным налогом (9% на прибыль свыше 375 тыс. AED). Компания фризон и оффшорные компании уплачивают нулевой корпоративный налог (КПН) в ОАЭ.

Основные налоговые льготы:

Одна из самых низких ставок корпоративного налога в мире (всего 9%).

Компании, занимающиеся высокотехнологичной деятельностью, могут воспользоваться рядом налоговых льгот, включая освобождение от уплаты КПН в течение пяти лет.

Компании, работающие в свободных зонах, могут пользоваться рядом льгот, включая освобождение от корпоративных налогов и таможенных пошлин.