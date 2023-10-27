В начале следующей недели снова станет тепло

В последние выходные октября местами ожидаются кратковременные осадки, в темное время суток на дорогах может образоваться обледенение. С северо-запада небо временами будет проясняться, в воскресенье местами выглянет солнце.

В субботу температура воздуха составит -2...+4 градуса, в Курземе - до +5...+6 градусов. В ночь на воскресенье температура понизится до -3...-6 градусов, образуется туман и изморозь. Максимальная температура воздуха в воскресенье днем составит от +1...+3 градусов на востоке до +4...+7 градусов на западе.

Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник через Латвию с юго-запада пройдет теплый фронт, который принесет с собой дожди. При порывистом юго-западном ветре температура воздуха в понедельник повысится до +8...+12 градусов.

По прогнозам, такая погода сохранится и в последующие дни, хотя возможно кратковременное понижение температуры. Временами ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя.

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