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Фото ⟩ Эксклюзив с генеральной репетиции концерта Аминаты Paisums. Bēgums

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Амината
Амината Фото: Juris Lisovs / TVNET

В пятницу, 27 октября, в концертном зале Palladium состоится сольный концерт певицы Аминаты Paisums. Bēgums. У TVNET была эксклюзивная возможность увидеть генеральную репетицию накануне большого концерта!

На концерте прозвучат как известные, так и совершенно новые песни. В этом году Амината планирует выпустить полноформатный альбом, который станет продолжением прошлогоднего мини-альбома Savvaļas pusē. В студии уже активно создаются новые песни.

Амината выступит на концерте со своей постоянной аккомпанирующей группой, в которую входят такие музыканты, как гитарист Каспарс Визулис, клавишник Томс Микалс, басист Кристапс Арглис и барабанщик Рудольф Данилевичс.

Обладая сильным голосом, неоспоримым талантом и бескрайним творчеством, Амината продолжает расширять границы популярной музыки, укрепляя свой статус одной из самых ярких сольных исполнительниц Латвии. Она также получила международное признание и выпустила ряд успешных синглов и альбомов. Со своим предстоящим сборником песен в этом году Амината готова достичь новых высот в своей музыкальной карьере.

Билеты на концерт 27 октября в концертном зале Palladium можно приобрести в Biļešu servis.

Галерея: Генеральная репетиция концерта Аминаты

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