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Мороз и скользкие дороги: синоптики о погоде в субботу

rus.tvnet.lv/LETA
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Люди на скользких улицах
Люди на скользких улицах Фото: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 28 октября, в Латвии сохранится прохладная и преимущественно облачная погода, прогнозируют синоптики.

Начиная с северо-запада страны небо местами прояснится. Ожидаются небольшие осадки, в южной Латгале туман. Ночью и утром некоторые дороги будут скользкими.

Ветер северный, слабый. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса. Днем потеплеет до 0...+4 градусов, в отдельных районах Курземе - до +6 градусов.

В Риге в последнюю субботу октября будет преимущественно облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью и утром составит 0...+1 градус, днем повысится до +3...+4 градусов.

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