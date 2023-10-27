Мороз и скользкие дороги: синоптики о погоде в субботу

Начиная с северо-запада страны небо местами прояснится. Ожидаются небольшие осадки, в южной Латгале туман. Ночью и утром некоторые дороги будут скользкими.

Ветер северный, слабый. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса. Днем потеплеет до 0...+4 градусов, в отдельных районах Курземе - до +6 градусов.

В Риге в последнюю субботу октября будет преимущественно облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью и утром составит 0...+1 градус, днем повысится до +3...+4 градусов.