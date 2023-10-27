Депутаты предлагают еще больше ограничить время продажи алкоголя: звучат разные идеи

В настоящее время закон предусматривает, что розничная продажа алкогольных напитков запрещена с 10 часов вечера до 8 часов утра, за исключением мест, где алкогольные напитки продаются только на разлив для потребления на месте.

Наиболее жесткие ограничения были предложены депутатом Национального объединения Юргисом Клотиньшем.

Его предложение предусматривает запрет на продажу алкоголя с 20.00 до 10.00 с понедельника по субботу и полный запрет по воскресеньям.

Клотиньш также предлагает запретить продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года, и лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Харийс Рокпелнис из фракции Союза зеленых и крестьян предлагает запретить продажу алкоголя с 21.00 до 11.00, а также с 16.00 до 11 часов утра по воскресеньям и праздничным дням.

Аналогичное предложение выдвинули министры от "Нового Единства" Инга Берзиня и Хосам Абу Мери, предложив запретить продажу алкоголя по воскресеньям с 15.00 до 8 часов утра.

Депутат Янис Патмалниекс ("Новое Единство") предлагает запретить продажу алкоголя с 22:00 до 10:00, а Эдмунд Цепуритис ("Прогрессивные") - с 20:00 до 10:00.

Цепуритис и группа депутатов "Нового Единства" предлагают запретить продажу алкоголя на автозаправочных станциях.