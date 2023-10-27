В египетском городе Таба недалеко от границы с Израилем в пятницу упал неидентифицированный дрон, в результате чего пострадали шесть человек, сообщает dpa со ссылкой на армию Египта.
В Египте недалеко от границы с Израилем упал дрон: пострадали шесть человек
"Управляемый дрон неизвестного происхождения утром в пятницу упал недалеко от здания у больница Табы, в результате чего незначительные ранения получили шесть человек", - сообщил в соцсетях представитель пресс-службы египетской армии.
Перед этим египетский телеканал Al-Qahera сообщил, что в результате ракетного удара по Табе ранения получили шесть египтян. Они доставлены в больницу для получения медицинской помощи.
По сообщению телеканала, ракета также попала в здание городской службы скорой помощи и административное здание больницы.
"Когда будет установлена сторона, стоящая за запуском ракеты, будут доступны все опции, чтобы это решить", - сообщил Al-Qahera со ссылкой на источник.
"Египет оставляет за собой право ответа", - добавил источник.
Неясно, была ли ракета выпущена Израилем, который усилил бомбардировки сектора Газа после того, как 7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись в южную часть страны.
Израильская армия подтвердила, что инцидент расследуется.
Также в пятницу в районе электростанции в прибрежном городе Нувейба на юге Синайского полуострова был сброшен "необычный предмет", сообщил Al-Qahera, не предоставив более подробной информации.
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