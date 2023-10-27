Видео ⟩ Израиль объявил о "расширении наземной операции" в секторе Газа

Красный Полумесяц объявил, что связь с оперативным центром и медицинскими бригадами потеряна. Он выразил обеспокоенность тем, что люди больше не смогут связаться со службами скорой помощи. Другие гуманитарные организации заявили, что им не удалось связаться с персоналом на месте.

Палестинская телекоммуникационная компания Paltel также сообщила, что в результате взрыва "полностью нарушены все коммуникации и интернет-услуги".

Сообщается также, что часть израильских солдат вошла в сектор Газа со стороны Средиземного моря, уничтожив инфраструктуру военно-морских сил исламистской организации.

Израильские вооруженные силы заявили, что целенаправленная операция проводилась в сопровождении боевых кораблей и самолетов. Армия опубликовала видеозапись операции, на которой сначала показан обстрел с военных кораблей. Затем видно, как солдаты стреляют из автоматов в темноте на суше. По словам военных, после этого солдаты ушли из района на юге сектора Газа. Точное время проведения операции неясно.

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади объявил, что Израиль начал запланированное наземное наступление на сектор Газа. "Израиль только что начал наземную войну против Газы, - написал Сафади в соцсети Х. - Результатом станет гуманитарная катастрофа эпических масштабов, которая будет длиться годами".

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАС и требованием впустить в сектор Газа гуманитарную помощь и защитить гражданское население, сообщает Русская служба ВВС.

Резолюция, составленная арабскими государствами, прошла 120 голосами против 14 ("против" проголосовали Израиль и США). 45 государств воздержались, но резолюция считается принятой, если за нее проголосовало две трети от общего числа голосовавших, а воздержания не учитываются.

Резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной силы, но они отражают настроения мирового сообщества. Обязательной была бы резолюция Совета Безопасности ООН, но четыре попытки принять ее сорвались из вето то одной, то другой страны