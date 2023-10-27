Израиль: ХАМАС использует больницы как укрытия и командные центры

По словам представителя армии Израиля, ХАМАС использует больницы "в качестве командных центров и укрытий", через которые можно попасть в систему подземных тоннелей.
Террористическая организация ХАМАС, контролирующая сектор Газа, использует крупнейшую больницу и другие медицинские учреждения в секторе в качестве центров управления и контроля. "ХАМАС ведет войну против Израиля из больниц", - заявил журналистам в пятницу, 27 октября, представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
По его словам, боевики ХАМАС действуют внутри и под зданием больницы "Аль-Шифа". Туннели ведут к подземной базе извне, есть также вход внутри больницы. Хагари утверждает, что ХАМАС также использует различные отделения больницы для организации и контроля "террористической деятельности" и ракетных запусков.
Больница "Аль-Шифа" рассчитана на 1500 коек. В ней работает 4000 сотрудников. Пациенты и персонал используются боевиками в качестве живого щита, настаивают в Армии обороны Израиля. Представитель ЦАХАЛ сослался на данные разведки, продемонстрировав, в частности, спутниковые снимки и другие доказательства. Кроме того, ЦАХАЛ опубликовал на платформе X иллюстрацию, на которой изображена система туннелей и подземных помещений под зданием больницы в Газе.
Hamas operates within and hides beneath the largest hospital in Gaza.— Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023
Their priorities are clear—and the people of Gaza are not among them. pic.twitter.com/7M4ZqjFyYs
Аналогичная ситуация и в других больницах в секторе, отметил Хагари. В частности, по его словам, ХАМАС использует для своих атак топливо, хранящееся на этих медицинских объектах. "В больницах есть топливо, и ХАМАС использует его для своей террористической инфраструктуры", - утверждает он.
ХАМАС незамедлительно отверг новые обвинения в свой адрес, назвав их "необоснованными". Официальный представитель террористической организации Иссат Аль-Ришк заявил, что этими обвинениями Израиль "прокладывает путь к новой резне" палестинского народа.
Нападение ХАМАС на Израиль
Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабное террористическое нападение на Израиль и устроили самую массовую расправу над мирным населением за всю историю современного израильского государства. По предварительным данным, погибли более 1400 человек.
Террористы также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. С тех пор Израиль наносит массированные авиаудары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под контролем ХАМАС. По данным так называемого министерства здравоохранения ХАМАС, в Газе погибло уже более 7 300 человек. Эта информация не может быть подтверждена независимыми экспертами.
Готовится наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа
Израильская армия готовится к масштабному наступлению в секторе Газа с целью ликвидации террористической группировки.
В прошедшие двое суток она уже провела две крупные наземные операции с использованием бронетехники против боевиков ХАМАС, однако оба раза солдаты затем возвращались на исходные позиции.
Вечером 27 октября ЦАХАЛ подверг северную часть Газы массированному артиллерийскому обстрелу. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на официального представителя командования, что в ближайшие часы армия обороны Израиля намерена расширить наземные операции в этом регионе.