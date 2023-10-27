Израиль: ХАМАС использует больницы как укрытия и командные центры

Аналогичная ситуация и в других больницах в секторе, отметил Хагари. В частности, по его словам, ХАМАС использует для своих атак топливо, хранящееся на этих медицинских объектах. "В больницах есть топливо, и ХАМАС использует его для своей террористической инфраструктуры", - утверждает он.

ХАМАС незамедлительно отверг новые обвинения в свой адрес, назвав их "необоснованными". Официальный представитель террористической организации Иссат Аль-Ришк заявил, что этими обвинениями Израиль "прокладывает путь к новой резне" палестинского народа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабное террористическое нападение на Израиль и устроили самую массовую расправу над мирным населением за всю историю современного израильского государства. По предварительным данным, погибли более 1400 человек.

Террористы также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. С тех пор Израиль наносит массированные авиаудары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под контролем ХАМАС. По данным так называемого министерства здравоохранения ХАМАС, в Газе погибло уже более 7 300 человек. Эта информация не может быть подтверждена независимыми экспертами.

Готовится наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа

Израильская армия готовится к масштабному наступлению в секторе Газа с целью ликвидации террористической группировки.

В прошедшие двое суток она уже провела две крупные наземные операции с использованием бронетехники против боевиков ХАМАС, однако оба раза солдаты затем возвращались на исходные позиции.