"Новая фаза войны" в Украине накануне зимы только начинается?

Украине удалось умело использовать свои ресурсы военной техники и боеприпасов, полагает Нико Ланге. Но, по его мнению, теперь Киеву придется "управлять ресурсами по-другому". Что это означает, на панельной дискуссии, посвященной искусственному интеллекту (ИИ) и организованной DW в Берлине, недавно пояснил руководитель Центра кибернетических инноваций бундесвера Свен Вайценеггер (Sven Weizenegger). По его словам, на Украине ИИ помогает принимать более эффективные решения, чтобы, например, сократить использование "боеприпасов на 80-90%".

В целом он считает, что украинские солдаты отличались большей "изобретательностью" на передовой, чем российские - так что за 18 месяцев с начала российского вторжения Украина научилась извлекать преимущество из имеющейся у ВСУ техники.

"Оперативная пауза" на южном участке фронте

Судя по всему, украинские военные гибко реагируют на изменение ситуации. По выражению Нико Ланге, пока Москва посылает своих солдат на верную смерть в Авдеевке, ВСУ приостанавливает контрнаступление на южном участке фронте под Работино.

"Украина взяла здесь оперативную паузу и в настоящее время перегруппировывает войска и ресурсы в целом, а также проявляет осторожность в связи с нынешней "бюджетной блокадой" дальнейшей помощи ей со стороны США", - полагает Ланге.

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