К вечеру в Латвию придет обширная зона осадков

Днем ожидается облачность с прояснениями и лишь местами небольшие осадки, а вечером количество облаков увеличится, и во всей западной части страны ожидается дождь и мокрый снег.

Будет дуть умеренный южный ветер, во второй половине на побережье порывистый. Максимальная температура составит +1, +6 градусов.

В Риге утром и вечером ожидается мокрый снег и дождь, днем временами прояснения. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, температура повысится до +4, +6 градусов.