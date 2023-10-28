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К вечеру в Латвию придет обширная зона осадков

rus.tvnet.lv/LETA
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Снег и мокрый снег.
Снег и мокрый снег. Фото: Liis Treimann

Вечером в воскресенье, 29 октября, в Латвию придет обширная зона осадков, прогнозирует Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

Днем ожидается облачность с прояснениями и лишь местами небольшие осадки, а вечером количество облаков увеличится, и во всей западной части страны ожидается дождь и мокрый снег.

Будет дуть умеренный южный ветер, во второй половине на побережье порывистый. Максимальная температура составит +1, +6 градусов.

В Риге утром и вечером ожидается мокрый снег и дождь, днем временами прояснения. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, температура повысится до +4, +6 градусов.

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