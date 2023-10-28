Заместитель генсека НАТО: Латвии надо быть внимательной с тем, кого впускают в страну

Говоря о проблеме российского империализма, Кеттлер выделил опыт Латвии и других оказавшихся в свое время под советским ярмом народов, которым они могут поделиться, объясняя, например, американцам, "как это было и что это вообще значило".

"Этот опыт критически важен. У меня много близких коллег, которые жили в советской эре, и очень трогательно слышать, когда люди говорят о том, насколько для них важна свобода, что они никогда не вернутся в ситуацию, когда над ними доминирует кто-то другой, точно не другая страна", - добавил он.

Кеттлер подчеркнул, что далеко не все россияне поддерживают это так называемое "русское мировоззрение", зато очевидно, что его неукоснительно поддерживает президент Владимир Путин, который постоянно повторяет все свои основные заявления.

"Вместе с тем очень важно и странам восточного фланга, и всем странам в альянсе и любой мировой демократии оценить, что происходит, когда Россия действительно действует в соответствии с этими заявлениями", - отметил Кеттлер.

"Даже если бы не убийства, изнасилования и пытки, принудительные депортации и похищения, которые мы наблюдали, было бы принципиально неправильно заявить, что тебе полагается какая-то другая страна, что тебе полагается свобода и право самоопределения какого-то другого лица. Именно поэтому союзники заняли в этом вопросе текущую позицию и четко сказали, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил он.