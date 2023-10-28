Заместитель генсека НАТО: Латвии надо быть внимательной с тем, кого впускают в страну

Наблюдая за растущим российским империализмом, людям во всем мире нужно объяснить, что то, что делает Россия, очень неправильно, что очень неправильно заявлять, что тебе полагается какая-то другая страна, что тебе полагается свобода и право на самоопределение какого-то другого лица - именно поэтому союзники заняли в этом вопросе нынешнюю позицию и четко сказали, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, заявил в интервью агентству LETA во время Рижской конференции заместитель генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Кеттлер.
Кеттлер выразил понимание опасений латвийского общества относительно большой доли русскоговорящих в стране, поддерживающих политику президента России Владимира Путина, а также присутствия империалистических настроений в умах части принятых в Латвию российских переселенцев.
Заместитель генсека НАТО, впрочем, выразил надежду, что глаза и уши этих выехавших из России по разным причинам людей будут открыты и со временем их взгляды изменятся.
"Нельзя забывать, что люди способны адаптироваться, их взгляды могут измениться, и я думаю, что это должно произойти и это произойдет, когда они проведут длительное время в свободной среде за пределами России", - сказал Кеттлер.
При этом он как профессионал по разведке и безопасности выразил уверенность, что Латвии и другим странам НАТО следует уделять большое внимание тому, кого они впускают или не впускают в страну, поскольку должна быть уверенность, что люди, которых решают принять у себя постоянно или временно, никак не будут угрожать.
"Это важно, однако не менее важно признавать и выражать признательность открытым умам и сердцам жителей Латвии, принимая этих людей", - добавил заместитель генерального секретаря НАТО.
Говоря о проблеме российского империализма, Кеттлер выделил опыт Латвии и других оказавшихся в свое время под советским ярмом народов, которым они могут поделиться, объясняя, например, американцам, "как это было и что это вообще значило".
"Этот опыт критически важен. У меня много близких коллег, которые жили в советской эре, и очень трогательно слышать, когда люди говорят о том, насколько для них важна свобода, что они никогда не вернутся в ситуацию, когда над ними доминирует кто-то другой, точно не другая страна", - добавил он.
Кеттлер подчеркнул, что далеко не все россияне поддерживают это так называемое "русское мировоззрение", зато очевидно, что его неукоснительно поддерживает президент Владимир Путин, который постоянно повторяет все свои основные заявления.
"Вместе с тем очень важно и странам восточного фланга, и всем странам в альянсе и любой мировой демократии оценить, что происходит, когда Россия действительно действует в соответствии с этими заявлениями", - отметил Кеттлер.
"Даже если бы не убийства, изнасилования и пытки, принудительные депортации и похищения, которые мы наблюдали, было бы принципиально неправильно заявить, что тебе полагается какая-то другая страна, что тебе полагается свобода и право самоопределения какого-то другого лица. Именно поэтому союзники заняли в этом вопросе текущую позицию и четко сказали, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил он.
Заместитель генсека НАТО признал, что потерял уверенность в том, что война в Украине может в один прекрасный день внезапно завершиться, он считает, что потребуется тяжелая работа - как политическая, так и военная - для полноценного завершения войны.
Он также осторожно спрогнозировал то, что может произойти в России после окончания путинской эры.
"Никто не знает, кто придет на смену Путину. Могу увидеть возможность, когда руководство страны собирается и коллективно осознает, что эта нелегальная война, в которой они к тому же проигрывают, должна закончиться. К сожалению, так же я вижу и исход, в котором доминирует хаос, однако война продолжается, и, возможно, она даже используется как такой объединяющий фактор, чтобы удержать вместе новый режим, каким бы он ни был", - заявил Кеттлер.
Заместитель генсека НАТО уверен, что Украина выдержит, в войне Украина победит и будет восстановлена в полном объеме.
"Это наша цель. Над этим работают не только страны НАТО и ЕС, но и многие другие - в формат "Рамштайн" вступили 55 стран со всего мира. Это происходит не только потому, что эти страны считают победу Украины справедливой и желательной, но и потому, что эта победа очень важна для международного порядка, фундаментально основанного на верховенстве и свободе закона", - отметил он.
"Если говорить о России - мы можем пережить широкий спектр исходов. Россия развязала нелегальную войну, это Россия, которая несет за нее ответственность, и это Россия, которая почувствует последствия того, какие решения ее лидеры приняли", - добавил Кеттлер.
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