Видео ⟩ Продают посуду пенсионерам сильно дороже. Женщине удалось предотвратить план мошенника

Начальник административного отдела полиции самоуправления Ропажского края Арвил Бауманис рассказывает, что позвонила женщина, которая заметила подозрительного мужчину, который грузил в машину пожилого мужчины посуду и столовые приборы. Полиция прибыла на место происшествия, но не встретила указанного человека.

Полиция связалась с женщиной, которая еще раз предоставила информацию о подозрительном торговце.

Она заметила, что мужчина сел в машину, а покупатель сел в свою машину и вместе они направились в другую деревню. Пожилого мужчину попросили доехать до банкомата, чтобы снять 450 евро.

Женщина обратилась к жертве мошенника, после чего тот отказался от этой покупки.

Комплекты посуды, предложенные мошенником, можно купить в интернете за значительно меньшую сумму, чем та, за которую он пытался их продать.

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