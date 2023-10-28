Главное за 28 октября ⟩ Новая схема мошенников, переход на зимнее время и продолжение войны в Израиле

Марк Шиндель любил людей и жизнь, мечтал стать инженером-строителем, хотел, чтоб у него было много детей. 7 октября он оказался на фестивале в кибуце Реим, в нескольких километрах от Газы. Этот день сломал жизнь семьи Шиндель и сотен других семей, пишет Rus.Postimees.

Даже без прорыва на южном участке фронта положение Украины сейчас лучше, чем до наступления, считают аналитики. По их мнению, поставки боеприпасов Киеву из ФРГ будут иметь решающее значение зимой.

По данным Союза банков Эстонии, только за первые девять месяцев 2023 года более 800 человек стали жертвами кибермошенничества и уже потеряли около пяти миллионов евро. С развитием искусственного интеллекта мошенники усовершенствовали свои схемы и уже атакуют граждан независимо от их языка, местожительства или образования. Rus.Postimees выяснил, какими методами пользуются преступники, и как защитить имущество и личные данные.

"Работники скорой помощи без разрешения фотографируют людей и делятся ими в своих группах. Некоторые члены группы даже не наши сотрудники, а чужие нам люди! – говорит сотрудница Таллиннского отделения скорой помощи, сообщившая информацию Kuuurija, – То, что происходит в этих группах, более чем ужасно!". Подробности рассказывает Rus.Postimees.

В русскоязычном интернете имя Катерины Марголис склоняется на разные лады. Это тот редкий случай, когда словосочетание "художница из Венеции" или даже фамилия в роли имени нарицательного действует как безотказный триггер. Люди, убежавшие из России или те, кто с ними идентифицируются, считают Катерину личным врагом и яростно отрицают свой интерес к ее персоне. Тогда как украинцы и те, кто с ними, благодарны ей за поддержку. Rus.Postimees обсудил с героиней соцсетей, как она справляется со своей ролью и каким опытом самозащиты может поделиться.

Самолеты считаются самым безопасным видом транспорта в мире. Правда, в редких случаях случаются аварии, перерастающие в крупные катастрофы. Одна из них произошла 20 октября 1986 года в России, и она была вызвана пари между пилотом и его помощником.