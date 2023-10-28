Последняя октябрьская суббота оказалась полна событиями. Мошенники выучили латышский язык, в Израиле продолжаются военные действия, в Турции президент пришел на митинг в поддержку Палестины. Об этих и других новостях вы можете прочитать в ежедневной подборке от RUS TVNET. И не забудьте перевести часы на зимнее время!
Главное за 28 октября ⟩ Новая схема мошенников, переход на зимнее время и продолжение войны в Израиле
Новости Латвии:
SEB banka сообщает, что все чаще получает информацию от клиентов, которая указывает на то, что мошенники, звонящие по телефону, говорят на латышскомя зыке. Тенденция последнего времени - запугивание клиентов тем, что их данные стали известны третьим лицам, поэтому нужно действовать срочно и спасти свои деньги, переведя их на "защищенный" счет.
Летнее время в Латвии завершится в этом году 29 октября в 4 утра, или в ночь с субботы на воскресенье. Часы нужно будет перевести на час назад, сообщило Министерство экономики.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) не намерен оценивать воспроизведение композиций лицами, находящимися под международными санкциями, на русскоязычных радиостанциях Латвии, так как считает, что "не имеет права вмешиваться в редакционную деятельность электронного СМИ".
TVNET GRUPA подала апелляцию на решение Рижского городского суда, который отклонил отклонил иск TVNET GRUPA против решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) от 22 мая 2023 года, которым NEPLP оштрафовал TVNET GRUPA за использование слова "депортация" в прямом эфире передачи.
На прошедшей рабочей неделе цены на бензин и дизтопливо в столицах стран Балтии снизились, свидетельствуют данные агентства LETA.
До конца года планируется убрать опасную затонувшую конструкцию, обнаруженную рыбаками на дне озера Кишэзерс.
За рубежом:
В пятницу, 27 октября, Израиль отклонил резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая призывала к "немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАС и требованием впустить в сектор Газа гуманитарную помощь и защитить гражданское население".
В субботу в аэропорту Стамбула тысячи человек собрались на митинг в поддержку Палестины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к толпе, назвав Израиль "оккупантом" и обвинив его в военных преступлениях.
Эстония лишила разрешения на ношение огнестрельного оружия трех человек, которые активно протестовали против демонтажа памятника советскому танку в Нарве, сообщает ERR.EE.
Мужчина, подозреваемый в убийстве 18 человек в городе Льюистон в американском штате Мэн, найден мертвым после трех дней поисков, сообщает полиция.
Интересное чтиво:
Линда Абу Мери рассказала в интервью Ievas Stāsti новые подробности об уходе с должности ведущей "Утренней панорамы".
В ночь на субботу, 28 октября, значительно повысилась напряженность вокруг сектора Газа. Израильская армия объявила о том, что сухопутные силы Израиля "расширяют свою операцию" в секторе Газа, США призвали своих граждан покинуть Ливан, а переговоры об освобождении заложников были прерваны. Рассказываем о главных событиях в войне Израиля с ХАМАС на утро субботы, 28 октября.
Марк Шиндель любил людей и жизнь, мечтал стать инженером-строителем, хотел, чтоб у него было много детей. 7 октября он оказался на фестивале в кибуце Реим, в нескольких километрах от Газы. Этот день сломал жизнь семьи Шиндель и сотен других семей, пишет Rus.Postimees.
Даже без прорыва на южном участке фронта положение Украины сейчас лучше, чем до наступления, считают аналитики. По их мнению, поставки боеприпасов Киеву из ФРГ будут иметь решающее значение зимой.
По данным Союза банков Эстонии, только за первые девять месяцев 2023 года более 800 человек стали жертвами кибермошенничества и уже потеряли около пяти миллионов евро. С развитием искусственного интеллекта мошенники усовершенствовали свои схемы и уже атакуют граждан независимо от их языка, местожительства или образования. Rus.Postimees выяснил, какими методами пользуются преступники, и как защитить имущество и личные данные.
"Работники скорой помощи без разрешения фотографируют людей и делятся ими в своих группах. Некоторые члены группы даже не наши сотрудники, а чужие нам люди! – говорит сотрудница Таллиннского отделения скорой помощи, сообщившая информацию Kuuurija, – То, что происходит в этих группах, более чем ужасно!". Подробности рассказывает Rus.Postimees.
В русскоязычном интернете имя Катерины Марголис склоняется на разные лады. Это тот редкий случай, когда словосочетание "художница из Венеции" или даже фамилия в роли имени нарицательного действует как безотказный триггер. Люди, убежавшие из России или те, кто с ними идентифицируются, считают Катерину личным врагом и яростно отрицают свой интерес к ее персоне. Тогда как украинцы и те, кто с ними, благодарны ей за поддержку. Rus.Postimees обсудил с героиней соцсетей, как она справляется со своей ролью и каким опытом самозащиты может поделиться.
Самолеты считаются самым безопасным видом транспорта в мире. Правда, в редких случаях случаются аварии, перерастающие в крупные катастрофы. Одна из них произошла 20 октября 1986 года в России, и она была вызвана пари между пилотом и его помощником.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!