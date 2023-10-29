Фьюри с трудом победил Нганну, пережив нокдаун

Бой продлился все десять раундов и завершился победой юританца. Фьюри одержал победу раздельным решением судей - 96-93 и 95-94 в его пользу, один судья отдал победу Нганну - 95-94.

Отметим, в третьем раунде Фьюри оказался в нокдауне после мощного удара Нганну. "Цыганский король" быстро поднялся на ноги и приближающийся конец раунда спас его от добивания.

🚨🚨 FRANCIS NGANNOU MET TYSON FURY AU TAPIS C'EST FOUUUUUpic.twitter.com/j7nonDu2Z4 — ARENA (@MMArena_) October 28, 2023

Для Нганну это был дебют в боксе.

Теперь на счету британца 35 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы (24 нокаутом) и один поединок завершился вничью. Фрэнсис Нганну провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

Свой следующий бой Фьюри может провести с украинским боксёром Александром Усиком в декабре этого года. Это будет объединительный бой за все пояса в тяжёлом весе.