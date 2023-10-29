В 40 лет отказываются съезжать от родителей: в Италии мать выиграла суд против сыновей

Хотя у обоих мужчин есть работа, оба отказались участвовать в покрытии расходов женщины или работе по дому.

Иск против своих взрослых сыновей итальянка из Павии выиграла. Оба мужчины должны покинуть дом своей матери до 18 декабря.

Хотя указы о выселении членов семьи редки, для Италии такая ситуация не является чем-то необычным. В 2022 году вместе с родителями там все еще жили более 2 миллионов человек старше 30 лет, отмечает Euronews.

По данным Итальянского национального института статистики ISTAT, в Италии молодые люди покидают дома своих родителей в среднем в возрасте 26 лет.