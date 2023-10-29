VDD не будет возбуждать уголовный процесс из-за предполагаемой клеветы на Силиню

Службой госбезопасности завершено расследование обстоятельств, изложенных в заявлении депутатов. Уголовный процесс на основании этого заявления не возбужден, подтвердили агентству LЕТА в VDD.

В конце августа Силиня в эфире Латвийского телевидения заявила, что, выдвигаясь на пост премьер-министра, она была готова к конструктивной критике, но не была готова к "такой черной кампании с финансированием неясного происхождения". "Я думаю, ясно, что это была оплаченная кампания. Вопрос в том, кто ее финансировал", - сказала политик.

После этого депутаты обратились в органы безопасности "в связи с потенциальной угрозой безопасности демократического государства".

После того как кандидатура Силини была выдвинута на должность премьер-министра, в некоторых СМИ и социальных сетях появилась критика ее карьеры, например, Силиню критиковали за то, что, работая парламентским секретарем Министерства внутренних дел, она не занималась строительством инфраструктуры восточной границы. Параллельно появились не подкрепленные фактами обвинения в якобы имевших место личных связях с криминальным авторитетом и участии в порноиндустрии. О последнем также часто упоминалось в российской пропаганде.

Правительство Силини Сейм утвердил 15 сентября.