AP: Израиль нанес удары по крупнейшей больнице в Газе, под которой скрываются боевики ХАМАС

Район подвергся нападению рано утром в воскресенье, 29 октября.

Израиль заявил, что базирующаяся в секторе Газа террористическая организация ХАМАС имеет в больнице командный пункт, но не предоставил доказательств.

По сообщению AP, жители этого района заявили, что в результате авиаударов была разрушена большая часть дорог, ведущих к больнице Шифа.

Как сообщалось, в субботу министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль начал новый этап войны против правящей в секторе Газа исламистской группировки боевиков ХАМАС.

"Мы перешли на следующий этап войны", - сказал министр в заявлении для израильской общественности.

"Ночью земля в Газе содрогнулась. Мы нанесли удары по целям на земле и под землей, атаковали террористов всех уровней", - добавил он, уточнив, что кампания продолжится до нового приказа.

Галант сказал, что расширена наземная операция в Газе, туда направлены танки и пехота, поддерживаемые широкими воздушными ударами авиации и военно-морских сил.

Израильская армия в субботу предупредила, что город Газа является полем боя и "убежища на севере сектора Газа и в городе Газа небезопасны". В листовках, сброшенных с истребителей, содержится призыв к гражданскому населению "немедленно эвакуироваться" на юг сектора Газа.

Три недели назад, когда началась война, Израиль собрала тысячи солдат у границы полосы газа. До сих пор они проводили короткие ночные рейды в Газе и возвращались обратно в Израиль.