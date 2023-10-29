В секторе Газа тысячи палестинцев разграбили продовольственные склады ООН

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) сообщило, что с нескольких складов были украдены пшеница, мука и другие товары. "Это тревожный признак того, что гражданский порядок после трех недель войны и жесткой осады начинает разрушаться", - заявил руководитель БАПОР в секторе Газа Томас Уайт.

По данным БАПОР, на одном из складов в провинции Дейр-эль-Балаха хранились грузы из конвоев с гуманитарной помощью, которые начали пересекать границу с сектором Газа из Египта 21 октября.

"Тысячи людей ворвались на несколько складов и распределительных центров БАПОР в центральной и южной части сектора Газа, забрав пшеничную муку и другие предметы первой необходимости, такие как предметы гигиены", - заявили в БАПОР.

По данным БАПОР, с начала войны в сектор Газа въехало 84 грузовика с гуманитарной помощью, но агентства по оказанию помощи говорят, что это число слишком мало. По данным ООН, до конфликта в Газу въезжало в среднем 500 грузовиков в день.

"Поставки на рынке иссякают, но гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа грузовиками из Египта, недостаточно", - заявил Уайт, подчеркнув, что потребности населения сектора Газа огромны, а получаемая помощь ничтожна.