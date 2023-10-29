Главное за 29 октября ⟩ Трупы на белорусской границе, плохая погода и смерть Мэттью Перри

Подходит к концу последняя неделя октября. Уже скоро наступит Хэллоуин, а за ним - снег и подготовка к Рождеству. А пока синоптики пугают нас не самыми хорошими погодными условиями. О главных новостях и событиях за 29 октября читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Белорусские пограничники в пятницу, 27 октября, убрали с латвийской границы двух доставленных туда людей без признаков жизни, сообщили агентству LЕТА в Государственной пограничной охране.
Вечером в субботу, 28 октября, в Риге, в Яунциемсе пьяный водитель совершил аварию, в результате которой погиб водитель другого автомобиля.
Летнее время в Латвии в этом году завершилось 29 октября в 4 утра, или в ночь с субботы на воскресенье. Часы нужно было перевести на час назад, сообщило Министерство экономики.
В Латвии 19% потребителей не интересуются, имеют ли компании, у которых они покупают товары или услуги, отношение к России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного коммуникационным агентством Miltton и исследовательской компанией Norstat.
На новой рабочей неделе в Латвии ожидаются по-осеннему отвратительные погодные условия - небо часто будет пасмурным, будут регулярно идти дожди, при этом во второй половине недели усилится порывистый ветер, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
За рубежом:
На этой неделе разработчики мессенджера WhatsApp прекратили поддержку приложения на нескольких моделях смартфонов на базе операционной системы Android - на этих телефонах приложение со временем больше не будет доступно. Ожидается, что пострадают те пользователи, которые не пожелают сменить свои устройства.
Президент Ирана Ибрахим Раиси написал в своем аккаунте в социальной сети X, что Израиль перешел "красные линии" и это "может заставить всех принять меры". "Вашингтон просит нас ничего не делать, но он оказывает широкую поддержку Израилю. США отправили сообщения "Оси сопротивления", но получили четкий ответ на поле боя".
Скончался американский актер Мэттью Перри, исполнитель роли Чендлера из ситкома "Друзья". Об этом со ссылкой на источники в полиции пишут LA Times и TMZ.
75-летняя итальянка подала в суд на своих 40- и 42-летних сыновей после того, как неоднократно просила их переехать и жить самостоятельно, сообщает издание Euronews.
В ночь на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, который возглавили британский боксёр Тайсон Фьюри и бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну.
Интересное чтиво:
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Этот год привнес много новых оттенков в жизнь певицы Элины Глузуновой (настоящее имя - Элина Лейниеце). В разговоре с интернет-журналом Klik Элина откровенно рассказала об отношениях с отцом своих детей, переездах, скандалах, музыке и о себе.
На пропалестинском митинге в Стамбуле Эрдоган пообещал объявить Израиль "военным преступником". Израильский МИД сообщил об отзыве диппредставителей из Турции.
В то время как Бригита Антон утверждает, что ее 6-летняя дочь произвела только один выстрел в тире, да еще вместе с инструктором, то руководитель стрелкового тира Кайтселийта в Мяннику говорит, что, насколько им известно, в тот день Бригиты в тире не было, сообщает Rus.Postimees.
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