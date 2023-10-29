Главное за 29 октября ⟩ Трупы на белорусской границе, плохая погода и смерть Мэттью Перри

Президент Ирана Ибрахим Раиси написал в своем аккаунте в социальной сети X, что Израиль перешел "красные линии" и это "может заставить всех принять меры". "Вашингтон просит нас ничего не делать, но он оказывает широкую поддержку Израилю. США отправили сообщения "Оси сопротивления", но получили четкий ответ на поле боя".

Скончался американский актер Мэттью Перри, исполнитель роли Чендлера из ситкома "Друзья". Об этом со ссылкой на источники в полиции пишут LA Times и TMZ.

75-летняя итальянка подала в суд на своих 40- и 42-летних сыновей после того, как неоднократно просила их переехать и жить самостоятельно, сообщает издание Euronews.

В ночь на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, который возглавили британский боксёр Тайсон Фьюри и бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

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Этот год привнес много новых оттенков в жизнь певицы Элины Глузуновой (настоящее имя - Элина Лейниеце). В разговоре с интернет-журналом Klik Элина откровенно рассказала об отношениях с отцом своих детей, переездах, скандалах, музыке и о себе.

На пропалестинском митинге в Стамбуле Эрдоган пообещал объявить Израиль "военным преступником". Израильский МИД сообщил об отзыве диппредставителей из Турции.

В то время как Бригита Антон утверждает, что ее 6-летняя дочь произвела только один выстрел в тире, да еще вместе с инструктором, то руководитель стрелкового тира Кайтселийта в Мяннику говорит, что, насколько им известно, в тот день Бригиты в тире не было, сообщает Rus.Postimees.

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