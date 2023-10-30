На Мальте завершился первый день международного саммита на уровне советников по внешней политике и национальной безопасности, посвященного мирному урегулированию войны в Украине. По словам президента Владимира Зеленского, в переговорах принимают участие делегации 66 стран мира, которые обсуждают предложенную Киевом "формулу мира".
Мирный саммит на Мальте по Украине: с Бразилией и ЮАР, но без Китая. Что известно о его участниках и задачах
Для Украины важно привлечь к участию в саммите как можно больше государств, поскольку она стремится заручиться поддержкой не только своих традиционных союзников на Западе, но и на так называемом Глобальном Юге (ранее это понятие часто описывали как "страны третьего мира").
Представителей России на саммите нет, поскольку в Москве не признают украинскую «формулу мира», в числе прочего предполагающую освобождение всех оккупированных армией РФ территорий. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала переговоры "откровенно антироссийским событием".
Список участников официально не обнародован, но, как передают агентства Reuters и AFP, в этот раз в их числе нет Китая - одной из немногих крупных стран мира, продолжающих поддерживать тесные отношения с Россией после начала вторжения в Украину. При этом китайская делегация присутствовала на предыдущем мирном саммите по Украине, который состоялся в столице Саудовской Аравии Джидде.
По сравнению с саммитом в Джидде, куда приезжали представители около 40 стран, число участников увеличилось. Источники агентств сообщают, что на Мальту прибыли представители Турции, а также ЮАР, Бразилии и Индии (последние три страны входят в блок БРИКС, участницей которого также является Россия).
ЮАР и Индия оказались осудить российское вторжение в Украину, а Бразилия не присоединилась к санкциям, введенным против России из-за войны.
Среди участников форума - также страны ЕС, США и Великобритания.
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Зачем нужна встреча на Мальте?
По данным агентства AFP, организаторы саммита надеются завершить его подписанием совместной декларации - документа, которого не было после предыдущих аналогичных встреч в Джидде (в августе), а до этого - в Копенгагене (в конце июня).
Как передает Reuters, организаторы саммита на Мальте надеются получить от участников согласие на проведение масштабного международного саммита, где мировые лидеры утвердят общие принципы урегулирования войны. Такая встреча может состояться позже в этом году.
Эти принципы, как надеются в Киеве и западных столицах, помогут задать выгодное для Украины направление для будущих мирных переговоров с Россией.
Украинская «Формула мира» была представлена Зеленским на саммите "Большой двадцатки" 15 ноября 2022 года. План состоит из 10 пунктов и в числе прочего включает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, в том числе из Крыма, наказание военных преступников и выплату компенсаций.
В видеообращении к участникам саммита в субботу Зеленский заявил, что эти пункты "охватывают все аспекты агрессии России против Украины" и "основаны на принципах Устава ООН".
"За заканчивающийся год наша Формула мира постепенно становится глобальной, потому что вы все ее поддержали или по крайней мере проявили действенную заинтересованность в работе с ней, - сказал Зеленский. - Эта формула действительно стала общей".
В своем вечернем телеобращении Зеленский уточнил, что на мальтийском саммите продолжается обсуждение пяти из десяти пунктов "формулы мира": ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных людей, а также возобновление территориальной целостности Украины.
Летом западные журналисты писали, что некоторые страны Глобального Юга не соглашались полностью поддержать план Зеленского, хотя в целом поддерживали необходимость уважения территориальной целостности Украины.
Подробности плана таковы:
- Ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность;
- Освобождение всех пленных и жителей Украины, вывезенных на российскую территорию;
- Восстановление территориальной целостности Украины;
- Вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- Восстановление справедливости;
- Противодействие экоциду;
- Недопущение эскалации;
- Фиксация окончания войны.