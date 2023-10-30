Мирный саммит на Мальте по Украине: с Бразилией и ЮАР, но без Китая. Что известно о его участниках и задачах

По сравнению с саммитом в Джидде, куда приезжали представители около 40 стран, число участников увеличилось. Источники агентств сообщают, что на Мальту прибыли представители Турции, а также ЮАР, Бразилии и Индии (последние три страны входят в блок БРИКС, участницей которого также является Россия).

ЮАР и Индия оказались осудить российское вторжение в Украину, а Бразилия не присоединилась к санкциям, введенным против России из-за войны.

Среди участников форума - также страны ЕС, США и Великобритания.

Контекст Фото: BBC

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Линия Фото: BBC

Зачем нужна встреча на Мальте?

По данным агентства AFP, организаторы саммита надеются завершить его подписанием совместной декларации - документа, которого не было после предыдущих аналогичных встреч в Джидде (в августе), а до этого - в Копенгагене (в конце июня).

Во время саммита на Мальте Фото: Reuters

Как передает Reuters, организаторы саммита на Мальте надеются получить от участников согласие на проведение масштабного международного саммита, где мировые лидеры утвердят общие принципы урегулирования войны. Такая встреча может состояться позже в этом году.

Эти принципы, как надеются в Киеве и западных столицах, помогут задать выгодное для Украины направление для будущих мирных переговоров с Россией.