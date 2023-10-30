В воскресенье, 29 октября, в сектор Газа въехали тридцать три грузовика с гуманитарной помощью. Это самая большая с момента возобновления поставок колонна с гуманитарной помощью, сообщила Организация Объединенных Наций.
ВОЙНА ИЗРАИЛЯ С ХАМАС ⟩ В секторе Газа 33 фуры с гуманитарной помощью, США советуют, как действовать
Как сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, 33 грузовика привезли жителям сектора Газа продовольствие, воду и медикаменты.
Всего с 21 октября в сектор Газа прошли 117 фур. По мнению ООН, это крайне мало. Там заявляют, что Газа срочно нуждается в продовольствии, медикаментах и топливе для больниц в гораздо больших объемах.
Напомним, что после нападения ХАМАС 7 октября Израиль ввел блокаду сектора Газа, прекратив поставки на эту территорию электричества, продовольствия и воды. До этих событий в Газу ежедневно въезжали около 500 грузовиков с гуманитарной помощью и коммерческими грузами, пишет Русская служба BBC.
Израиль разбомбил военную инфраструктуру в Сирии
В понедельник, 30 октября, израильские вооруженные силы объявили, что нанесли удары по военной инфраструктуре в Сирии.
"Некоторое время назад истребитель израильской армии атаковал пусковые установки, из которых прошлой ночью велись выстрелы с территории Сирии по территории Израиля", - сообщили в армии.
Израильский самолет "нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории", заявили в армии.
Армия не предоставила дальнейших подробностей, но израильская общественная телекомпания Kan News сообщила, что удары были нанесены недалеко от Дераа.
СМИ: США советуют Израилю пока ограничиться небольшими наземными операциями в секторе Газа
Администрация президента США Джо Байдена посоветовала Израилю пока ограничиться небольшими наземными операциями в секторе Газа. Это примерно соответствует тем действиям, которые сейчас проводит израильская армия в северной части сектора Газа, сообщает газета The Times of Israel. Об этом сообщается со ссылкой на анонимного представителя США.
При этом, по словам собеседника газеты, израильское руководство и само сейчас не хочет начинать полномасштабное наступление, поскольку оно подвергнет опасности жизни захваченных ХАМАС заложников.
Как пишет The Times of Israel, у чиновников администрации президента США все еще есть сомнения относительно стратегических планов Израиля - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пока не объяснил, кого он хотел бы видеть у власти в секторе Газа после свержения и уничтожения группировки ХАМАС.
По словам собеседника газеты, Вашингтон выразил обеспокоенность отсутствием такого плана самому Нетаньяху и его ближайшим помощникам.
Представитель израильской армии вице-адмирал заявил в субботу, 278 октября, что израильские солдаты продвигаются по суше в северной части сектора Газа и расширяют свою операцию.
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