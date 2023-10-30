ВОЙНА ИЗРАИЛЯ С ХАМАС ⟩ В секторе Газа 33 фуры с гуманитарной помощью, США советуют, как действовать

СМИ: США советуют Израилю пока ограничиться небольшими наземными операциями в секторе Газа

Администрация президента США Джо Байдена посоветовала Израилю пока ограничиться небольшими наземными операциями в секторе Газа. Это примерно соответствует тем действиям, которые сейчас проводит израильская армия в северной части сектора Газа, сообщает газета The Times of Israel. Об этом сообщается со ссылкой на анонимного представителя США.

При этом, по словам собеседника газеты, израильское руководство и само сейчас не хочет начинать полномасштабное наступление, поскольку оно подвергнет опасности жизни захваченных ХАМАС заложников.

Как пишет The Times of Israel, у чиновников администрации президента США все еще есть сомнения относительно стратегических планов Израиля - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пока не объяснил, кого он хотел бы видеть у власти в секторе Газа после свержения и уничтожения группировки ХАМАС.

По словам собеседника газеты, Вашингтон выразил обеспокоенность отсутствием такого плана самому Нетаньяху и его ближайшим помощникам.

Представитель израильской армии вице-адмирал заявил в субботу, 278 октября, что израильские солдаты продвигаются по суше в северной части сектора Газа и расширяют свою операцию.