Фото до и после ⟩ Как обустроить универсальное помещение для детей на внешкольных занятиях

"Мрачные помещения и страх перед экспериментами – вот проблема, которую я часто вижу во многих латвийских домах и помещениях. Поэтому мой совет и призыв - не бойтесь цвета, если он вам нравится в интерьере. Изначально эта комната была мрачной, стены были окрашены в разные оттенки серого. Мне хотелось оживить ее и вдохнуть в нее новую жизнь, поэтому первое, что мы изменили в комнате, - это цвет стен. Эта комната предназначена для детей, поэтому мы хотели сделать ее более игривой и креативной", - говорит дизайнер интерьера IKEA Дженета Мелания Войткунска.

Дизайнер интерьера сначала подумала о функциональности комнаты и подобрала мебель, которая могла бы соответствовать этим требованиям. Она выбрала открытый стеллаж ярко-синего цвета, который показался ей идеальным для такого помещения, и уже после этого спланировала остальной дизайн. Универсальный совет, которым часто делятся дизайнеры: можно сначала выбрать желаемую мебель для комнаты, а в последнюю очередь решить, в какой цвет покрасить стены. Таким образом, цвет стен подстраивается под мебель, а не наоборот.

Универсальные решения для многофункционального помещения