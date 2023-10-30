Фото до и после ⟩ Как обустроить универсальное помещение для детей на внешкольных занятиях

Дети проводят много времени не только в школе, но и на различных внешкольных занятиях. В то время как помещения для таких занятий, спортивные и танцевальные залы, где занимаются дети, оборудованы всем необходимым, комнаты ожидания и зоны отдыха порой остаются на втором плане.
Хотя эти помещения и выполняют свое предназначение, им часто не хватает уюта. Дизайнер интерьера делится несколькими универсальными идеями, как по доступной цене сделать такие помещения более уютными, яркими и живыми.
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Для развития навыков езды на велосипедах BMX спортивный клуб BMX Ādaži предлагает помещения для тренировок и содержит трассу BMX, где могут тренироваться дети. Тренировки проходят на трассе, и пользоваться ею могут все желающие при наличии соответствующего велосипеда и экипировки. Рядом с трассой есть помещение, которым дети пользуются для отдыха после активной тренировки, быстрого перекуса до или после тренировки и для обсуждения указаний тренера. При обустройстве комнаты использовалась старая мебель, то есть вещи, которые предполагалось выбросить, но они нашли в этом помещении новый, временный дом. В связи с загруженностью работой, мероприятиями и расходами, неправительственная организация, построившая трассу, и родители ребят, помогавшие все обустроить, откладывали обновление комнаты.
Создайте игривую атмосферу при помощи цвета
Комната используется детьми и их родителями, поэтому необходимо было ее оживить, сделать более гостеприимной. Сами дети казались очень энергичными, активными и креативными, поэтому у дизайнера интерьера IKEA возникло желание оформить помещение так, чтобы оно отражало их энергичность. Наиболее подходящим показался красочный, динамичный и современный стиль, поэтому было принято решение создать простой, функциональный и в то же время немного игривый дизайн.
"Мрачные помещения и страх перед экспериментами – вот проблема, которую я часто вижу во многих латвийских домах и помещениях. Поэтому мой совет и призыв - не бойтесь цвета, если он вам нравится в интерьере. Изначально эта комната была мрачной, стены были окрашены в разные оттенки серого. Мне хотелось оживить ее и вдохнуть в нее новую жизнь, поэтому первое, что мы изменили в комнате, - это цвет стен. Эта комната предназначена для детей, поэтому мы хотели сделать ее более игривой и креативной", - говорит дизайнер интерьера IKEA Дженета Мелания Войткунска.
Дизайнер интерьера сначала подумала о функциональности комнаты и подобрала мебель, которая могла бы соответствовать этим требованиям. Она выбрала открытый стеллаж ярко-синего цвета, который показался ей идеальным для такого помещения, и уже после этого спланировала остальной дизайн. Универсальный совет, которым часто делятся дизайнеры: можно сначала выбрать желаемую мебель для комнаты, а в последнюю очередь решить, в какой цвет покрасить стены. Таким образом, цвет стен подстраивается под мебель, а не наоборот.
Универсальные решения для многофункционального помещения
В данном случае помещение выполняет самые разные функции - это и зона отдыха или ожидания, и кухня, и рабочее пространство, и место для проведения совещаний, а также здесь хранятся награды. Необходимо было обустроить и кухонную зону, хотя бы небольшой уголок, но нужно было выделить место, где дети могли бы легко и быстро разогреть еду во время различных соревнований, лагерей и праздников. Также необходимо было место для хранения наград и различных бытовых предметов. Не менее важным было наличие удобной зоны отдыха и достаточного пространства для размещения большого количества людей.
"Учитывая различные функции и потребности, было очевидно, что помещение должно быть функциональным. При оборудовании комнаты мы выбрали, например, стулья и табуреты, которые легко можно ставить друг на друга, освобождая тем самым место. Мы также решили сделать более мобильными столы, установив колесики на ножки, чтобы их можно было легко модифицировать, перемещать, сдвигать при необходимости. Например, их можно придвигать к диванам. Они могут служить обеденными и рабочими столами или дополнительной рабочей поверхностью для кухонной зоны", - поясняет Дж. М. Войткунска.
Дизайнер использовала диваны со сменными чехлами, поскольку за ними легко ухаживать. В такой динамичной атмосфере диваны могут достаточно быстро пачкаться. Поэтому лучший способ защитить и продлить срок службы дивана - это использовать чехол. Чехол легко содержать в чистоте, поскольку его можно снять и постирать в машинке. Дизайнер предлагает выбирать для комнаты все вещи - мебель и декор - с таким расчетом, чтобы за ними было легко ухаживать, они выполняли свои функции, были удобны в использовании и, конечно же, вписывались в дизайн.
Используйте пространство стен - не размещайте все на полу
"Мы часто забываем или не используем весь потенциал стен и потолков. Мы привыкли размещать все на полу, забывая использовать стены, а их можно использовать даже до потолка. Стены - отличное место для размещения шкафов. А шкафы можно использовать для хранения вещей, чтобы они не мешали, когда стоят на полу. Это также делает пространство более организованным, не создавая ощущения загромождения в помещении", - добавляет Дж. М. Войткунска.
Более бюджетным вариантом является выбор открытых шкафов или стеллажей вместо закрытых. Если вы хотите спрятать вещи и мелкие предметы, их можно поместить в ящики. И в домашних, и в рабочих помещениях на открытых полках можно разместить предметы, характеризующие увлечения, пристрастия и личные качества человека. Например, если вы любите рисовать, поставьте на полках кисточки, если участвуете в соревнованиях – дипломы, медали и кубки. Смешивайте различные материалы и фактуры, чтобы создать интересный и уникальный дизайн.
"Расставляя предметы на полках, подумайте о композиции - не загромождайте одну сторону полки, а другую не оставляйте более пустой. Создавайте композиции, которые дополняют интерьер. Чтобы создать глубину, размещайте крупные предметы, такие как большие книги, вазы, рамы, позади, а более мелкие предметы - на переднем плане. Это создаст перспективу пространства. Вы можете легко менять и обновлять композицию, добавляя новые элементы или просто переставляя их время от времени, когда возникает желание привнести в комнату свежее веяние", - советует дизайнер интерьеров IKEA.
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