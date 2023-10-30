К 2027 году стоимость топлива может подорожать почти на 40 центов

Журнал Clean Energy Wire указывает, что в 2027 году стоимость квоты на выброс CO2 может увеличиться более чем на 200 евро за тонну. В системе также имеется защитный механизм, с учетом которого на рынок выпускаются дополнительные квоты, если цена превышает 45 евро за тонну. Согласно плану, дополнительные квоты снизят среднюю рыночную цену.

Эксперт по окружающей среде Имре Баньяш заявил, что механизма стабилизации может быть недостаточно.

"По крайней мере, в первые годы эта цена, вероятно, будет около 45 евро или даже немного ниже. Поскольку в следующем году также будут обсуждаться климатические цели Европейского союза до 2040 года, то это может повлиять на поведение компаний - например, они будут заинтересованы в покупке большего количества единиц в первые годы существования системы. В первые годы эту цену за единицу определенно будет трудно спрогнозировать", - сказал эксперт.

Он заявил, что странам в транспортной сфере важно использовать максимально безопасный вид топлива для окружающей среды, и это позволит им уйти от роста цен.

"Что касается легковых автомобилей, то на рынке появляется все больше электромобилей, и на владельцев электромобилей эта торговая система не распространяется. Однако для более крупных транспортных компаний этот переход более длительный, и сложно сказать, какие могут быть альтернативы. Конечно, более чистые виды топлива, но какие именно - здесь определенно много разных групп интересов", - отметил он.